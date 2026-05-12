Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

У правляващите подготвят пакет от около 15 мерки в отговор на повишаването на цените на горивата и нарастващия инфлационен натиск. Това обяви депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов в ефира на NOVA.

По думите му мерките ще бъдат насочени както към уязвимите групи от населението, така и към бизнеса, който е пряко засегнат от поскъпването на горивата и енергийните ресурси. Предвижда се подкрепата да бъде по-таргетирана и обвързана с конкретни критерии.

„Разработили сме около 15 мерки заради скока на цените на горивата. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи и засегнатия бизнес“, заяви Проданов.

Според него част от домакинствата ще могат да получат помощ, ако попадат под линията на бедност или са определени като енергийно бедни. Обсъжда се предоставянето на средства под формата на транспортни или енергийни ваучери.

„Размерът предстои да се конкретизира, като има два потенциални подоходни критерия“, уточни депутатът.

Той обясни, че мерките са замислени като т.нар. каскадни механизми – тоест ще се задействат поетапно при допълнително увеличение на цените на горивата.

По думите му в момента цените на петрола са повишени, но все още са далеч от рекордните нива, наблюдавани при предишни световни кризи.

„Все още не сме в окото на бурята“, каза Проданов.

Той допълни, че част от мерките се обсъждат съвместно между представители на енергийния сектор и Министерството на икономиката.

Сред предложенията са и промени, свързани с контрола върху цените и ограничаването на спекулативни практики. Според Проданов Комисията за защита на конкуренцията ще получи по-широки правомощия.

Предвижда се КЗК да може да изисква обяснение за начина на ценообразуване, както и да забранява необосновано високи цени. Според депутата това, в комбинация със санкциите и глобите, ще се превърне в сериозен инструмент срещу пазарни злоупотреби.

Темата за инфлацията остава сред основните икономически предизвикателства в страната. Според Проданов ръстът на цените се влияе както от международната ситуация, така и от вътрешни икономически фактори.

Той посочи, че конфликтът в Близкия изток оказва пряко влияние върху цените на петрола и енергийните ресурси, което впоследствие се отразява върху транспорта, храните и услугите.

„Обективната външна причина за инфлацията е шокът, свързан с кризата в Близкия изток. Върху това не можем да влияем“, коментира депутатът.

Според него влияние върху инфлационните процеси може да има и забавянето на приемането на еврото.

В същото време управляващите подготвят и разширяване на списъка с нелоялни търговски практики. Проданов обясни, че към съществуващите текстове са добавени още 20 вида нарушения.

Сред тях са обратното фактуриране, промяна на договорни условия със задна дата и включване в услуги без предварително съгласие на потребителя.

„Министерският съвет вече ще има право, след консултация с КЗК, да увеличава списъка само с постановление, а не със законови промени“, заяви той.

По думите му се въвежда и терминът „съвместно господстващо положение“, който според него ще бъде използван като инструмент срещу практики, близки до картелни споразумения.

Проданов съобщи още, че предстоят разговори в рамките на Тристранния съвет по темата за доходите в администрацията и възможните компенсации за служителите на фона на поскъпването и инфлацията.