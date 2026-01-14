Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

П резидентът Румен Радев ще връчи в 10:00 ч. мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно", заявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България" по време на консултации при държавния глава преди връчването на проучвателния мандат за съставяне на правителство.

"Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага", каза в събота съпредседателят на партия „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев.

В понеделник (12 януари) премиерът в оставка Росен Желязков върна, като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС, неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, веднага след като го получи.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. Тогава Радев заяви, че ще връчи първия мандат след Нова година.

Според Конституцията,

след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство,

президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Позициите на партиите

По време на консултациите през декември повечето партии изразиха позиции, че в този парламент не може или не трябва да бъде сформирано ново управление и трябва да има предсрочни парламентарни избори.

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

От "Възраждане" изразиха позицията, че "колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре".

Събитията, които се случиха, ясно казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, казаха от "ДПС-Ново начало".

Според "БСП-Обединена левица" незрялостта на политическата система и партийният егоизъм са довели до това, че управлението е загубило легитимност.

В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране на управлението, заявиха от "Има такъв народ".

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, смятат от "Алианс за права и свободи".

От "Морал, единство, чест" посочиха, че нямат намерение в този парламент да правят каквато и да е конфигурация.

От "Величие" заявиха, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно.

Евентуалните избори ще бъдат осмите парламентарни от 2021 г. насам.

"Смятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите", заяви Росен Желязков от ГЕРБ - СДС, след като върна неизпълнен мандата за кабинет.