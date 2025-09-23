Технологии

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Парите ще се върнат в компанията чрез покупка на милиони процесори

Мартин Дешев Мартин Дешев

23 септември 2025, 06:07
OpenAI и NVIDIA обявиха мащабно стратегическо партньорство за изграждане на AI инфраструктура в безпрецедентен мащаб. Същността на сделката: OpenAI ще внедри поне 10 гигавата мощност чрез системи на NVIDIA за своята AI инфраструктура от следващо поколение.

За да подпомогне това, NVIDIA възнамерява да инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI, като част от парите ще се върнат в компанията, тъй като OpenAI ще купи процесори с тях . Първият гигават системи е планиран за внедряване през втората половина на 2026 г. на платформата Vera Rubin на NVIDIA.

OpenAI казва, че не става въпрос само за хардуер, а и за съвместна оптимизация на софтуера и изчисленията, като се гарантира, че архитектурите на моделите, дизайнът на инфраструктурата, мрежите, захранването, топлинните системи и хардуерната пътна карта на двете компании се развиват заедно. Дженсен Хуанг, главен изпълнителен директор на NVIDIA, описа партньорството като „следващия скок напред – разполагане на 10 гигавата за захранване на следващата ера на интелигентност“.

Сам Алтман от OpenAI подчерта, че изчислителната инфраструктура е в основата на бъдещите пробиви и че OpenAI ще използва GPU системите на NVIDIA, за да стимулира нови изследвания и да предоставя услуги, свързани с изкуствен интелект, в голям мащаб.

10 гигавата са огромно количество енергия. Това предполага не само строеж на много центрове за данни или клъстери, но и инфраструктура от индустриален мащаб: производство на енергия, охлаждане, отопление, работа в мрежа и оперативна сложност в мащаб, който малко други компании притежават. Има риск цената на електроенергията или наличието на енергия на някои места да се превърнат в ограничаващ фактор. Съществува и проблемът с намаляващата възвръщаемост от мащаба – само защото се внедряват повече графични процесори, не винаги означава по-бързи или по-добри модели, освен ако софтуерът, каналите за данни, оптимизацията и работата в мрежа не бъдат подобрени еднакво.

Това предполага, че OpenAI се готви за бъдеще, в което моделите на AI са много по-големи, по-взискателни и по-дълбоко интегрирани в много повече продукти и услуги. Това също така предполага, че OpenAI очаква търсенето на изчисления – не само за изследователски лаборатории, но и за производство, внедряване, изводи и вероятни гранични случаи – да нарасне драстично. Освен това, инвестицията на NVIDIA до 100 милиарда долара е прогресивна. Тя зависи от поетапното внедряване на всеки гигават. Така че, ако внедряването се забави или техническите предизвикателства се увеличат, този финансов ангажимент може да бъде забавен или по-малък на практика. 

За NVIDIA ангажиментът и инвестициите имат цел да задълбочават ролята ѝ на водещ доставчик на хардуер за изкуствен интелект, но също така увеличават нейната видимост: всяко увеличение на търсенето, всеки неуспех или неефективност в платформите на NVIDIA ще се отразят по-силно. За OpenAI сделката помага да си гарантира достъп до най-съвременни изчисления, което винаги е било едно от най-големите ограничения, работещи срещу бързия напредък в разработването и внедряването на големи модели. 

Партньорството между OpenAI и NVIDIA е заявление, че бъдещето на изкуствения интелект зависи от огромния мащаб. Това е една от най-амбициозните инвестиции в инфраструктура сегмента до момента. Тя вдига летвата за това какво означава „да имаш инфраструктура с изкуствен интелект“. Тя също така променя пейзажа, като другите играчи ще трябва или да се разраснат, да се специализират, или да намерят ниши, в които да се развиват.

Редактор: Мартин Дешев
Nvidia OpenAI чип чипове хардуер процесор изкуствен интелект технологии
