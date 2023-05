Председателката на ЕП осъди вандалската проява срещу Дома на Европа в София

П редседателката на Европейския парламент Роберта Мецола осъди вандалската проява срещу Дома на Европа в София.

Сградата, в която се помещават Бюрото на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България, беше изцапана с червена боя по време на протест на "Възраждане" в неделя.

От партията преди това обявиха на страницата си във Facebook, че ще отидат пред Дома на Европа в София, за да протестират "срещу намесата на Брюксел във вътрешните ни работи".

Роберта Мецола реагира, като написа в Twitter: "Сградата, в която се помещава Бюрото за връзка на Европейския парламент в София, беше взета под прицел от вандали, недоволни от позицията ни в подкрепа на Украйна. Ще я почистим. Нашата подкрепа за Украйна ще става все по-силна. Нашият глас, осъждащ инвазията на Русия, ще става все по-силен. #СлаваНаУкраина".

