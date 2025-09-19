България

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

В имейл, който се вижда прикачен към пост на председателя във Facebook, пише, че ще му бъде подготвен „тържествен прием в Казичене съвсем скоро“

19 септември 2025, 08:48
Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си
Източник: БГНЕС

П редседателят на Националният статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов е получил заплаха за живота си. Това съобщи той във профила си във Facebook.

"Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми", пише той в поста си.

В имейла, който се вижда прикачен към поста на председателя, пише, че ще му бъде подготвен „тържествен прием в Казичене съвсем скоро“.

 Промените в Закона за НСИ са единствена точка в дневния ред на Народното събрание.

 

