Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

П редседателят на Националният статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов е получил заплаха за живота си. Това съобщи той във профила си във Facebook.

"Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми", пише той в поста си.

В имейла, който се вижда прикачен към поста на председателя, пише, че ще му бъде подготвен „тържествен прием в Казичене съвсем скоро“.

Промените в Закона за НСИ са единствена точка в дневния ред на Народното събрание.