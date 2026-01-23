България

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

23 януари 2026, 12:04
Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп
Източник: БТА/АР

Т рябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от този кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти по повод включването на България в Съвета за мир под патронажа на САЩ.

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия. Това е задача, която трябва да бъде осъществена от следващия кабинет, смята Костадинов.

Самото Народно събрание е провал и ако беше гласувано нещо, което е вкарано арогантно, нагло и в последния момент със среднощни заседания, щеше да се стигне до ексцесии, каза Костадинов във връзка с невъзможността да се разгледат промените в Изборния кодекс в пленарната зала, след като два поредни дни нямаше кворум за заседание.

Колкото се може по-скоро това Народно събрание трябва да престане да работи и да отидем на избори възможно най-рано. Искаме изборният процес да бъде максимално прозрачен, затова ще организираме наша мрежа от граждански наблюдатели и застъпници, за да може повече хора да присъстват в изборния процес, добави Костадинов.

На въпрос за нуждата от премахване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци, Костадинов отговори, че сред тях попадат емигрантите. По-скоро трябва да се реши въпросът с постоянното и настоящото жителство, каза той.

Попитан какво очаква да промени присъствието на Румен Радев на политическата сцена, Костадинов отговори „чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията“. Най-хубаво е когато отделни политически сили сблъскват позициите си, защото българските граждани заслужават да чуят какво мисли всеки политик по различни въпроси, добави лидерът на „Възраждане“.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
