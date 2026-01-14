България

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

Той също така поиска преразглеждане на участието на България във всички съюзи – ЕС и НАТО и да ги напуснем, ако те не отговарят на националните ни интереси

14 януари 2026, 10:27
Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО)

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Изслушват кандидатите за български европрокурор

ПП-ДБ и

Е динственият съюзник на България е българският народ. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов при откриването на новата парламентарна сесия.

Костадинов поиска преосноваване на България, а също така се обяви за присъединяването на Южна Бесарабия към страната ни.

Той също така поиска преразглеждане на участието на България във всички съюзи – ЕС и НАТО и да ги напуснем, ако те не отговарят на националните ни интереси.

Костадинов омаловажи членството ни в еврозоната и заяви, че България е начело на всички негативни класации от най-ниска раждаемост до най-ниски доходи. 

Източник: БГНЕС    
Костадин Костадинов Възраждане България Национални интереси ЕС НАТО Южна Бесарабия Преосноваване на България Еврозона Проблеми на България
Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

Kia разширява достъпните си предложения за Европа с K4 Sportswagon

<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Последни новини

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

България Преди 4 минути

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 35 минути

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Свят Преди 50 минути

Путин изрече много лъжи за войната срещу Украйна

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

България Преди 56 минути

Причината е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Свят Преди 1 час

Джон Форте е музикален талант, който пробива в началото на 20-те си години като участник в албума „The Score“ на Fugees, отличен с „Грами“

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Зеленски призна за трудности в Украйна

Свят Преди 1 час

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи той

Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

България Преди 1 час

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" отправи официален поздрав към ромската общност

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Свят Преди 1 час

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Свят Преди 1 час

Случаят на Ерфан Солтани придобива известност като потенциално първата смъртна присъда в последната вълна от протести срещу иранския режим, ръководен от върховния лидер аятолах Али Хаменей

<p>Тръмп изпревари Байдън по едностранни въздушни удари</p>

При Тръмп за година САЩ нанесоха почти толкова удари, колкото при Байдън за цял мандат

Свят Преди 1 час

При предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара

Антиправителствен протест в Иран

Свят Преди 1 час

Как умира един авторитарен режим? Както Ърнест Хемингуей казва за фалита – постепенно, после внезапно. Но Иран все още не е във внезапната фаза

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 2 часа

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

България Преди 2 часа

Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Свят Преди 2 часа

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

Делси Родригес

Свят Преди 2 часа

