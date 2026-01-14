Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Е динственият съюзник на България е българският народ. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов при откриването на новата парламентарна сесия.

Костадинов поиска преосноваване на България, а също така се обяви за присъединяването на Южна Бесарабия към страната ни.

Той също така поиска преразглеждане на участието на България във всички съюзи – ЕС и НАТО и да ги напуснем, ако те не отговарят на националните ни интереси.

Костадинов омаловажи членството ни в еврозоната и заяви, че България е начело на всички негативни класации от най-ниска раждаемост до най-ниски доходи.