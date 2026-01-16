Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

П равната комисия продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс. В четвъртък разискванията продължиха повече от четири часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата.

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот.

След два часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства, съобщава NOVA.

Протест за машинен вот в центъра на София

Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори или ще бъдат отложени във времето.