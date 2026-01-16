България

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени

16 януари 2026, 06:52
Пожар в столичния квартал "Свобода", загинаха майка и двете ѝ дъщери
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот
Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети
Трима са номинирани за български европрокурор
Добрич обяви грипна епидемия
След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

П равната комисия продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс. В четвъртък разискванията продължиха повече от четири часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата.

Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот.

След два часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.

Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства, съобщава NOVA.

Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори или ще бъдат отложени във времето.

Източник: NOVA    
Правна комисия поправки Изборен кодекс
