Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

П ожарът в района на Илинденци е разширил фронта си, каза директорът на Държавно горско стопанство-Струмяни Иван Ризов. Той съобщи, че огънят се разраства в посока Национален парк "Пирин".

В момента екипи са съсредоточени в района на село Илинденци, община Струмяни, и в планина Пирин, над Сандански. В района на Илинденци е сравнително спокойно, по думите на Ризов, като има едно активно огнище, което се обработва. Над Сандански са активни няколко огнища. Пожарът засега е низов.

Директорът на горското стопанство обясни, че има силен пушек, който се дължи на горящата ниска растителност, предимно хвойна и треви. Ще направим всичко възможно нещата да не излязат от контрол. Мисля, че ще успеем да локализираме пожара. Вътрешни огнища не се знае докога ще има. Заради високите температури и вятъра те често се възобновяват, коментира Иван Ризов.

Той каза още, че в гасенето на огъня освен горски, пожарникари и военни са се включили и всички доброволни формирования от региона.

По-рано днес главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН), съобщи, че в овладяването на пожара над Илинденци ще се включат и два шведски самолета и хеликоптер на Военновъздушните сили. Част от пожара там се възобнови вчера заради високите температури и вятъра.