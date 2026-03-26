България

Пожар на покрива на общината в Разград, служителите са евакуирани

Причината за пожара все още се изяснява, а екипи на пожарната продължават работа на място

26 март 2026, 12:03
Източник: БТА

П ожар гори на покрива на сградата на общината в Разград.

Комисар Емилиян Станев, директор на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград, съобщи, че на мястото са два екипа пожарникари, а всички служители и посетители на сградата са евакуирани. Комисар Станев посочи, че причината за инцидента все още се изяснява.

Незагасена цигара пък е вероятната причина за пожара в общината в Харманли

Зам.-кметът Елка Неделчева заяви, че всички хора са евакуирани в безопасност и няма опасност за живота им. „Органите на пожарната си вършат необходимото и считам, че не трябва паника да се създава“, каза Неделчева. По думите ѝ е възможно инцидентът да е свързан с ремонтни дейности, извършвани в сградата, но към момента информацията е ограничена.

Пожар горя в сградата на общината в Кресна

Областният управител Огнян Обрешков потвърди, че всички етажи са проверени и няма пострадали. „Ние сме проверили нашите етажи – всички са навън. Ще се справим с ситуацията“, добави той.

Причината за пожара все още се изяснява, а екипи на пожарната продължават работа на място. 

Пожар Разград Община Разград Покрив на сграда Евакуация Пожарникари Причина за пожара Ремонтни дейности Без пострадали Инцидент
Последвайте ни

pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 14 часа
Ексклузивно

Преди 14 часа
Ексклузивно

Преди 13 часа
Ексклузивно

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 20 минути

.

Любопитно Преди 32 минути

България Преди 1 час

,

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

.

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

,

Любопитно Преди 2 часа

Технологии Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg