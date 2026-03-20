Пожар в автокъща в Хасково унищожи 4 автомобила и повреди около 50

Ч етири автомобила са напълно изгорели, а около 50 други са с материални щети при пожар в обект за автомобили втора употреба и авточасти в квартал „Болярово“ в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР и Районната прокуратура.

Сигналът за пожара е подаден на спешния телефон 112 осем минути след полунощ. Обектът е собственост на 54-годишен мъж от града, казаха от пресцентъра на полицията. Огънят е обхванал две помещения, навес и покривна конструкция от термопанели с обща площ около 450 кв. метра. Няма пострадали хора, уточниха още оттам.

На място са работили шест екипа на пожарната, които са овладели пожара. И през деня в района остават дежурни екипи, които следят за евентуално повторно възникване на огнища.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха, че е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за инцидента. По първоначални данни огънят е тръгнал от автомобил, паркиран в двора на базата, и бързо се е разпространил към останалите превозни средства.

По случая се извършват огледи на местопроизшествието и разпити на свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза за установяване на причините за пожара, както и стоково-оценъчна експертиза за определяне на размера на щетите.

Първоначалният срок за приключване на разследването е три месеца, уточниха от прокуратурата.