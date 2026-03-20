Пожар в автокъща в Хасково унищожи 4 автомобила и повреди около 50

Няма данни за пострадали хора

Обновена преди 55 минути / 20 март 2026, 09:23
Представиха първия нов влак

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още
Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари
Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР
Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой

Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой
Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза
Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден
Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам
КЗП е установила нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за ток

КЗП е установила нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за ток

Ч етири автомобила са напълно изгорели, а около 50 други са с материални щети при пожар в обект за автомобили втора употреба и авточасти в квартал „Болярово“ в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР и Районната прокуратура.

Източник: NOVA

Сигналът за пожара е подаден на спешния телефон 112 осем минути след полунощ. Обектът е собственост на 54-годишен мъж от града, казаха от пресцентъра на полицията. Огънят е обхванал две помещения, навес и покривна конструкция от термопанели с обща площ около 450 кв. метра. Няма пострадали хора, уточниха още оттам.

На място са работили шест екипа на пожарната, които са овладели пожара. И през деня в района остават дежурни екипи, които следят за евентуално повторно възникване на огнища.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха, че е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за инцидента. По първоначални данни огънят е тръгнал от автомобил, паркиран в двора на базата, и бързо се е разпространил към останалите превозни средства.

Източник: NOVA

По случая се извършват огледи на местопроизшествието и разпити на свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза за установяване на причините за пожара, както и стоково-оценъчна експертиза за определяне на размера на щетите.

Първоначалният срок за приключване на разследването е три месеца, уточниха от прокуратурата.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
The Floor

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Любопитно Преди 16 минути

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Теч от радиоактивна „гробница“: Експерти бият тревога

Теч от радиоактивна „гробница“: Експерти бият тревога

Свят Преди 28 минути

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

България Преди 46 минути

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

<p>Сарафов участва в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага</p>

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Свят Преди 59 минути

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

България Преди 1 час

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

Жителите на Техеран се подготвят за днешния празник - Навруз

Зюмбюли и мирис на барут за Навруз: Иран посреща Нова година със страх

Свят Преди 1 час

Навруз, персийската Нова година, е време за семейството, за обновление и обещание за ново начало. Настъпваща в деня на пролетното равноденствие, тя е празник на „новия ден“ за милиони хора в Иран и по света. Но за много иранци тази година почти няма ентусиазъм за празненства

<p>Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия</p>

Нож, криптовалута и убийство с особена жестокост: Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия

България Преди 1 час

Ключът към разплитането на случая се оказва мащабна операция, включваща ДНК експертизи, преглед на десетки часове записи от камери и проследяване на мобилни данни

Норвежката принцеса Мете-Марит

Принцесата на Норвегия за Епстийн: Бях манипулирана и измамена

Свят Преди 2 часа

Публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани с Епстийн, предизвика шокови вълни по света, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително принцесата, както и водещи норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

България Преди 2 часа

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

<p>&bdquo;Бъдещата господарка на Северна Корея?&ldquo;: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк</p>

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Свят Преди 2 часа

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Свят Преди 3 часа

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

<p>Създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите</p>

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

Парламентарни избори Преди 3 часа

То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от ЦИК на окончателните изборни резултати

Урокът от Втората световна война: Как липсата на захар спаси хиляди от инсулт 70 години по-късно

Урокът от Втората световна война: Как липсата на захар спаси хиляди от инсулт 70 години по-късно

Любопитно Преди 3 часа

Общоприето е, че спазването на балансирана диета е едно от най-добрите неща, които можем да направим за здравето си

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

Любопитно Преди 3 часа

Когато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нежен момент: Деми Мур показа рядък кадър с Брус Уилис и внучката им

Edna.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Тухел извика 35 човека: контузеният Белингам е в състава, а здравият Трент – не

Gong.bg

Левски разпродаде Сектор "А" на „Герена“ ден преди мача с Черно море

Gong.bg

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала в Благоевградско

Nova.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се представят за лекари

Nova.bg