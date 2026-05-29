"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

"Нула долара": във фонда на Съвета за мир на Доналд Тръмп няма никакви постъпления. С малкото направени дарения покрай фонда е финансирана дейността на офиса на върховния представител Николай Младенов, вкл. за заплати, съобщи Deutsche Welle.

Въпреки обещанията на няколко държави да отпуснат общо 17 милиарда долара на Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, четири месеца след учредяването си тази организация все още не е получила никакви средства. За това пише вестник "Файненшъл таймс" (ФТ), позовавайки се на четири информирани източника.

Няма напредък по целите на Съвета за мир

„Не е постъпил нито един долар“, заяви пред изданието един от събеседниците. Поради това организацията се оказа в правна и политическа несигурност, което забави реализацията на нейните проекти за възстановяване на ивицата Газа, отбелязва ФТ.

Също и "Джерусалем пост" пише, че във Фонда са постъпили "нула долара". Освен това става ясно, че няма напредък по нито една от трите основни цели на Съвета, които включват разоръжаване на палестинската групировка Хамас, изтегляне на израелските войски от Газа и възстановяването на региона. При това за възстановяването на палестинския анклав не е преведен „нито един американски долар“, се посочва по-нататък.

Съветът за мир приема дарения, заобикаляйки фонда

Представител на Съвета за мир и още един източник, запознат с начина на работа на новата организация, са посочили, че тя приема дарения директно чрез банковата си сметка в JPMorgan, вместо да използва фонда, управляван от Световната банка и одобрен от ООН. При това по отношение на сметката в JPMorgan липсват каквито и да било независими изисквания за прозрачност, докато Световната банка е длъжна да отчита финансовото състояние на фонда за помощ за сектора Газа пред донорите.

Както се отбелязва по-нататък, вноските на Мароко в размер на около 20 млн. долара са помогнали за финансирането на дейността на офиса на „висшия представител на Съвета за мир по въпросите на следвоенното устройство на Газа“ Николай Младенов, както и на заплатите на членовете на палестинския технократичен комитет, сформиран от Съвета за управление на сектора Газа.

Ройтерс: средства са отпуснали само Мароко и ОАЕ

През февруари Доналд Тръмп обяви, че страните членки на организацията – Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт – са обещали да отпуснат 7 млрд. долара за сектора Газа. САЩ трябваше да добавят към тази сума още 10 млрд., а ООН – 2 млрд. Парите трябваше да отидат за финансиране на ръководения от Съвета за мир Национален комитет за управление на Газа (NCAG), на който трябваше да бъде предаден контролът над региона - след разоръжаването на Хамас.

От деветте държави, обещали да предоставят средства за него, това са направили само ОАЕ, Мароко и самите САЩ, информира Ройтерс през април. Общата събрана сума е по-малко от 1 млрд. долара. Сега агенцията цитира Младенов, който е информирал палестинските организации, че „в момента няма пари“. От самата организация обаче опровергаха съобщенията за липса на средства.

България не е ратифицирала участието си в Съвета

Сред подписалите Хартата на Съвета за мир е и България – подпис под документа в края на януари в Давос положи тогавашният премиер в оставка Росен Желязков. Тогава той увери, че от това за България не произтичат никакви финансови ангажименти.

През март, по предложение на Делян Пеевски, Народното събрание задължи Министерския съвет да внесе проектозакон за ратифицирането на присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп. Вместо това служебното правителство на Андрей Гюров сезира Конституционния съд, а той на свой ред образува дело за установяване на противоконституционност на решението на парламента.