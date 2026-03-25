България

Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро

25 март 2026, 06:58
България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

Ако днес средната цена на горивата е 1,60 евро, се задейства помощта за физически лица

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

М инистерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда, като освен точките от дневния ред, се очаква да внесе повече яснота и по темата за компенсациите заради поскъпването на горивата.

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

По вече приетите правила от служебното правителство, финансова подкрепа ще се отпуска при условие, че в рамките на три последователни дни цената на дадено гориво достигне или надхвърли 1,60 евро за литър. В такъв случай ще бъдат предоставяни парични ваучери. Особено значение имат днешните стойности, тъй като дизелът вече втори ден поддържа нивото, необходимо за активиране на мярката.

Обявиха критериите за отпускане на помощи за горива

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро. Все още предстои да стане ясно дали кабинетът ще обсъди и допълнителни мерки във връзка с растящите цени на горивата.

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

В рамките на заседанието ще бъде разгледано и ново предложение за сезиране на Конституционния съд.

мс кс заседание горива мерки обезщетения
Последвайте ни
САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
Камерите за средна скорост снимат, издадени са над 40 000 фиша

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 18 минути

Срокът изтече в полунощ българско време

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Любопитно Преди 26 минути

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

Свят Преди 1 час

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Любопитно Преди 1 час

Той е най-известната добавка в света, но науката е категорична – масовото му приемане често е излишно, а в големи дози може дори да навреди на организма

Ракета падна в иранската АЕЦ в Бушер

Свят Преди 9 часа

Атаката, която се случила тази вечер, не е причинила щети

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Свят Преди 10 часа

Надеждин обвини властите в нарушение на Конституцията

Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

Свят Преди 10 часа

Израел добави, че военновъздушните му сили са ударили десетки цели в Иран

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Свят Преди 11 часа

Става въпрос за елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия

НАСА започва да строи база на Луната

Любопитно Преди 11 часа

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари

Русия предложила опит за убийство на Орбан

Свят Преди 12 часа

От руското разузнаване предложили драстични действия - стратегия, която нарекли „Променяща играта“

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

Свят Преди 14 часа

Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

Любопитно Преди 14 часа

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

България Преди 14 часа

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

Свят Преди 15 часа

ЕС е ограничил достъпа на Унгария до секретна информация след разкритията за Петер Сиярто

Аятолах Моджтаба Хаменей одобри преговори със САЩ на фона на информация за тайни контакти

Свят Преди 15 часа

Според информацията, иранският външен министър Абас Арагчи е изпратил тайно послание до пратеника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 март, сряда

Edna.bg

Рупанов: Футболът в Полша е по-труден, залага се повече на физиката (видео)

Gong.bg

Кошмар на Левски е най-познатият национал на Индонезия у нас

Gong.bg

70 години по-късно: Среща с 93-годишната легенда на ските, която се завърна на пистата в Милано-Кортина

Nova.bg

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки. Техеран позволи преминаване през Ормузкия проток на „невраждебни“ кораби

Nova.bg