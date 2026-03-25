Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията

М инистерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда, като освен точките от дневния ред, се очаква да внесе повече яснота и по темата за компенсациите заради поскъпването на горивата.

По вече приетите правила от служебното правителство, финансова подкрепа ще се отпуска при условие, че в рамките на три последователни дни цената на дадено гориво достигне или надхвърли 1,60 евро за литър. В такъв случай ще бъдат предоставяни парични ваучери. Особено значение имат днешните стойности, тъй като дизелът вече втори ден поддържа нивото, необходимо за активиране на мярката.

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро. Все още предстои да стане ясно дали кабинетът ще обсъди и допълнителни мерки във връзка с растящите цени на горивата.

В рамките на заседанието ще бъде разгледано и ново предложение за сезиране на Конституционния съд.