Русия предложила опит за убийство на Орбан

В навечерието на ключовите избори в Унгария през април, звено на руската служба за външно разузнаване e предупредило за рязко спадаща обществена подкрепа за премиера Виктор Орбан, чиито приятелски връзки с Москва отдавна дават на Русия стратегически съюзник в НАТО и Европейския съюз.

От руското разузнаване предложили драстични действия - стратегия, която нарекли „Променяща играта“.

Във вътрешен доклад на руското разузнаване, получен и удостоверен от европейска разузнавателна служба и прегледан от „Уошингтън поуст“, оперативните работници посочили начин за „фундаментална промяна на цялата парадигма на предизборната кампания“ с „организиране на опит за покушение срещу Виктор Орбан“.

„Подобен инцидент ще измести възприятието за кампанията от рационалната сфера на социално-икономическите въпроси в емоционална, където ключовите теми ще станат държавната сигурност и стабилност, и защитата на политическата система“, пише в доклада, подготвен от главното звено за операции за политическо влияние на руското външно разузнаване или т. нар. Департамент за активни мерки.

Самото предложение за организиране на опит за покушение над Орбан подчертава колко големи са интересните на Москва в унгарските избори.

Социологическите проучвания показват, че Орбан изостава от опозиционния кандидат Петер Мадяр, който също е консерватор и бивш член на управляващата партия „Фидес“, но води кампания като антикорупционен реформатор.

„Мнозинството (52,3%) са недоволни от състоянието на нещата в страната“, пишат руските офицери и подчертават: „Недоволството преобладава не само в градовете, но и в селските райони (50,8%), където традиционно позицията на управляващата партия „Фидес“ е силна.“

Не е ясно колко високо в йерархията на Кремъл е стигнал докладът. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков го отхвърли като „още един пример за дезинформация“.

Миналата седмица Орбан обвини Украйна, че планира физическа атака срещу семейството му.

В четвъртък унгарското правителство заяви, че забранява на трима украински граждани да влизат на територията на Унгария, твърдейки, че са отправили заплахи към Орбан и семейството му.

А след като Орбан заяви, че праща войски, за да защити критичната енергийна инфраструктура на Унгария срещу потенциална атака от страна на Украйна, тревогата в Будапеща нарасна.

„Всичко може да се случи“, коментира пред „Уошингтън поуст“ западен служител, пожелал анонимност заради чувствителността на темата.

„Никога не съм виждал „Фидес“ толкова изнервени“, казва друг за партията на Орбан.

„В управляващата партия нараства паниката и мисля, че те може да предприемат някои необмислени стъпки, за да се задържат на власт“, ​​смята Андраш Телкеш, бивш заместник-министър на външното разузнаване на Унгария.

„Руснаците ще направят всичко, за да запазят Орбан на власт... Те смятат Унгария за част от своята сфера на влияни,“ добавя Телкеш.

Руските мерки включват кампания в социалните медии, целяща да разпространи посланието, че Орбан е единственият кандидат, който може да защити суверенитета на Унгария, според европейски служители по сигурността.

Тигран Гарибян, руски съветник и пратеник в посолството на Москва в Будапеща, според европейските служители по сигурността, редовно провежда срещи с проправителствени унгарски журналисти, за да им дава задачи и инструкции. Нещо, което Русия отрича.

В доклада на руското разузнаване се предлага Орбан да приравни управлението си с мира, като „пространство за стабилност, предвидимост и дългосрочно развитие“ и да съсредоточи кампанията си върху представянето на Мадяр като „марионетка“ на Брюксел, а неговата политическа формация „Тиса“, като „партия на войната“, подкрепяща Украйна.

Наскоро в Унгария са пристигнали трима агенти на руското разузнаване, чиято задача е да създадат съмнение върху честността на изборите и предпоставки за оспорване на резултатите.

„Орбан е един от най-добрите активи на Русия“, казва пред „Уошингтън поуст“ западен представител: „Трудно е да си представим, че руснаците няма да са готови да помогнат, ако нещата се объркат.“

Разследването на „Уошингтън поуст“ показва как властта на Орбан се облагодетелства от икономическите връзки с Русия в сферите на горивата, газа, атомната енергия и строителството.

През уикенда „Уошингтън поуст“ разкри, че унгарският външен министър Петер Сиярто „редовно се е обаждал на руския си колега Сергей Лавров по време на почивките на срещите на ЕС, за да го информира за съдържанието на тези дискусии“.

Сиярто отрече да е предавал „чувствителна“ информация при тези разговори, а Орбан определи разкритията като атака от Брюксел и опозицията в Унгария срещу преизбирането му. Германия обаче поиска обяснение от унгарското правителство.

„Уошингтън поуст“ посочва, че Русия е инструктирала оперативните служители да предприемат конкретни мерки за очерняне на кандидатите от опозицията в Унгария, показват допълнителни документи.

Операциите включва създаване на видеоклипове с изкуствен интелект, за да се навреди на един от кандидатите на „Тиса“, Мария Гурзо, и да се очерни друг, Ервин Наги, чрез изфабрикуване на твърдения, че е пребил жена, фалшифициране на документи и снимки и след това разпространение на дезинформацията чрез национални и социални медии в Унгария.