Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Н а 25 март християнският свят затихва пред едно от най-светлите събития в историята – Благовещение. Това е „началото на нашето спасение“, денят на благата вест, която разделя времето на „преди“ и „след“ и носи обещанието за нов живот точно в мига, в който пролетта окончателно побеждава зимата.

Празникът, известен в българската народна традиция като Благовец, се чества точно девет месеца преди Рождество Христово. Това не е просто дата в календара, а моментът на мистичното въплъщение, описан с вълнуващи детайли от евангелист Лука. Според преданието, в шестия месец след зачеването на св. Йоан Предтеча, Архангел Гавриил се явява в палестинския град Назарет. Неговата поява пред смирената Дева Мария е съпроводена с думи, които ехтят през вековете: „Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените“.

В този съдбовен диалог между небето и земята се случва най-голямото тайнство. Въпреки своето човешко недоумение как е възможно да зачене без мъж, Мария приема Божията воля с думите: „Ето рабинята на Господа“. Така, по свръхестествен път, Словото става плът, а Девата се превръща в Богородица.

Изключението в поста: Един ден за радост и риба

Благовещение почти винаги се пада по време на строгия Велик пост, но значението на празника е толкова голямо, че Църквата прави изключение. На 25 март се разрешава консумацията на риба, за да може вярващите да усетят празничността и чрез трапезата си. Българинът традиционно приготвя печена или варена риба, а до нея неизменно присъства ароматен лучник и обредна шарена пита. За да бъде годината „блага“, в центъра на софрата се слага и чист пчелен мед – символ на сладостта, която носи добрата новина.

Магията на Благовец: Между кукувицата и златните монети

В народното съзнание Благовещение е денят, в който природата се „събужда“ и всичко наоколо придобива магическа сила. Старите българи вярвали, че на този ден всеки трябва да излезе от дома си сит и задължително с пари в джоба. Това е свързано с легендата за първата кукувица – ако тя те „закука“ гладен или без грош, такава ще бъде и цялата ти година. Затова на Благовец никой не пести от залъка си, а ръката често проверява за звън на монети.

Наблюдението на природата в този ден е истинско гадание за бъдещето. Ако видиш първия за годината щъркел да лети високо в небето, това е знак за здраве и напредък. Ако обаче птицата е кацнала или лежи, народът го е приемал за предупреждение за трудности. Младите пък търсели с поглед лястовиците – вярвало се, че ако мома види лястовица, трябва трикратно да завърже празна кърпа и да я остави на покрива, за да сънува три дни по-късно бъдещия си жених.

Ритуалите за прогонване на злото

Въпреки че е празник на светлината, Благовещение крие и своите опасни поверия. Смята се, че на този ден от дупките си излизат змиите и гущерите, а самодивите се завръщат от своите зимни обиталища. За да предпазят домовете си, децата и възрастните в миналото са обикаляли дворовете, удряйки тенекии и звънци с викове: „Бягайте, змии, Благовец ще ви затисне!“.

Предпазните мерки стигали и по-далеч – жените избягвали да шият, за да не ги „дупчат“ змиите през лятото, и не месели хляб, за да не се свие влечуго върху него. Момците пък прескачали огньове, палени в ъглите на двора, вярвайки, че пушекът от говежда тор ще прогони всяко зло пълзящо същество от границите на имота.

Благият ден за ново начало

Благовещение се приема за най-подходящото време за поставяне на нови начала. Пчеларите отварят кошерите си и пускат пчелите да събират „благ“ мед, а овощарите присаждат дръвчетата си, за да раждат сладки плодове. Дори най-силната отрова губи своята мощ на този ден, затова хората са избирали именно Благовец, за да пробиват ушите на малките момиченца – вярвало се е, че раните зарастват по-бързо и болят по-малко под закрилата на Богородица.

С този „благ“ ден в живота ни влизат и имениците – Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Вангел и Евангелина. Тяхната лична радост допълва общото усещане за надежда, което този празник ни дарява всяка година.