Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Защо трябва да излезете с пари в джоба, как да разгадаете съдбата си чрез първия щъркел и кои са строгите забрани на този „благ“ ден, за да не ви застигне зло

25 март 2026, 07:05
Н а 25 март християнският свят затихва пред едно от най-светлите събития в историята – Благовещение. Това е „началото на нашето спасение“, денят на благата вест, която разделя времето на „преди“ и „след“ и носи обещанието за нов живот точно в мига, в който пролетта окончателно побеждава зимата.

Празникът, известен в българската народна традиция като Благовец, се чества точно девет месеца преди Рождество Христово. Това не е просто дата в календара, а моментът на мистичното въплъщение, описан с вълнуващи детайли от евангелист Лука. Според преданието, в шестия месец след зачеването на св. Йоан Предтеча, Архангел Гавриил се явява в палестинския град Назарет. Неговата поява пред смирената Дева Мария е съпроводена с думи, които ехтят през вековете: „Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените“.

В този съдбовен диалог между небето и земята се случва най-голямото тайнство. Въпреки своето човешко недоумение как е възможно да зачене без мъж, Мария приема Божията воля с думите: „Ето рабинята на Господа“. Така, по свръхестествен път, Словото става плът, а Девата се превръща в Богородица.

Изключението в поста: Един ден за радост и риба

Благовещение почти винаги се пада по време на строгия Велик пост, но значението на празника е толкова голямо, че Църквата прави изключение. На 25 март се разрешава консумацията на риба, за да може вярващите да усетят празничността и чрез трапезата си. Българинът традиционно приготвя печена или варена риба, а до нея неизменно присъства ароматен лучник и обредна шарена пита. За да бъде годината „блага“, в центъра на софрата се слага и чист пчелен мед – символ на сладостта, която носи добрата новина.

Магията на Благовец: Между кукувицата и златните монети

В народното съзнание Благовещение е денят, в който природата се „събужда“ и всичко наоколо придобива магическа сила. Старите българи вярвали, че на този ден всеки трябва да излезе от дома си сит и задължително с пари в джоба. Това е свързано с легендата за първата кукувица – ако тя те „закука“ гладен или без грош, такава ще бъде и цялата ти година. Затова на Благовец никой не пести от залъка си, а ръката често проверява за звън на монети.

Наблюдението на природата в този ден е истинско гадание за бъдещето. Ако видиш първия за годината щъркел да лети високо в небето, това е знак за здраве и напредък. Ако обаче птицата е кацнала или лежи, народът го е приемал за предупреждение за трудности. Младите пък търсели с поглед лястовиците – вярвало се, че ако мома види лястовица, трябва трикратно да завърже празна кърпа и да я остави на покрива, за да сънува три дни по-късно бъдещия си жених.

Ритуалите за прогонване на злото

Въпреки че е празник на светлината, Благовещение крие и своите опасни поверия. Смята се, че на този ден от дупките си излизат змиите и гущерите, а самодивите се завръщат от своите зимни обиталища. За да предпазят домовете си, децата и възрастните в миналото са обикаляли дворовете, удряйки тенекии и звънци с викове: „Бягайте, змии, Благовец ще ви затисне!“.

Предпазните мерки стигали и по-далеч – жените избягвали да шият, за да не ги „дупчат“ змиите през лятото, и не месели хляб, за да не се свие влечуго върху него. Момците пък прескачали огньове, палени в ъглите на двора, вярвайки, че пушекът от говежда тор ще прогони всяко зло пълзящо същество от границите на имота.

Благият ден за ново начало

Благовещение се приема за най-подходящото време за поставяне на нови начала. Пчеларите отварят кошерите си и пускат пчелите да събират „благ“ мед, а овощарите присаждат дръвчетата си, за да раждат сладки плодове. Дори най-силната отрова губи своята мощ на този ден, затова хората са избирали именно Благовец, за да пробиват ушите на малките момиченца – вярвало се е, че раните зарастват по-бързо и болят по-малко под закрилата на Богородица.

С този „благ“ ден в живота ни влизат и имениците – Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Вангел и Евангелина. Тяхната лична радост допълва общото усещане за надежда, което този празник ни дарява всяка година.

Благовещение Християнски празник Дева Мария Архангел Гавриил Народни традиции Велик пост Консумация на риба Ново начало Пролет Прогонване на злото
