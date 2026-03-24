16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро

24 март 2026, 12:38
Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

НАП стартира ежедневни публикации за средните цени на бензин и дизел

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Съдът спря наказателното производство по делото срещу Благомир Коцев

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

Р айонният съд в Хасково освободи от наказателна отговорност и наложи обществено порицание на ученик, стрелял с газов пистолет в класната стая в училище, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд. (*Видеото е архивно!)

Наказанието е резултат от споразумение между защитата на 16-годишния А. А. и прокуратурата, одобрено от съда.

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Обвиняемият бе признат за виновен за случая на 16 септември миналата година, когато произведе изстрел с газов пистолет през прозореца на класната стая в Спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково.

Разследване установи, че оръжието е било законно притежавано от бащата на непълнолетния стрелец. Инцидентът е класифициран като "извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото".

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. 

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
хасково стрелба ученик класна стая съд обществено порицание
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

