Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Е моционалното прегаряне не е просто умора, която може да се лекува с дълъг уикенд. То е резултат от хроничен стрес, официално включен в Международната класификация на болестите.

Проблемът е, че разпознаването на прегарянето означава да се започне с лечението му, а често просто няма сили за това. Много по-лесно е да се шегуваме или да се убеждаваме, че „всички живеят така“.

Ето какви фрази използваме в ежедневието, за да прикрием прегарянето си и защо това е много опасно.

Психолозите идентифицират пет основни стратегии за маскиране, които прикриват изчерпан ресурс. Проверете дали тези фрази звучат в главата ви.

Амортизация: „Има и по-лошо“

Това е опит да убедиш себе си, че страданието ти не е важно

„Ами, просто нормална умора, всеки я усеща“.

„Просто трябва да бъдеш търпелив“.

„За другите е много по-трудно, за мен е грях да се оплаквам“.

Защо е опасно: Сравняването на себе си с тези, които са „по-зле“, не ви дава сила. Това е просто начин да легитимирате страданието си, вместо да го прекратите.

Хората са наистина издръжливи. Лягаме си вечер с мисълта, че вече не можем, но на сутринта се оказва, че все още можем да го направим малко. Изглежда, че просто трябва да изчакаме още малко и всичко някак си ще се оправи. А когато търпението ни свърши, можем да си напомним за онези, на които сега им е още по-зле.

Но всичко това е илюзия и нищо няма да се промени към по-добро от само себе си. Единственото, което можете да направите, е да помислите какво можете да направите точно сега, за да направите нещата дори малко по-добри.

Черен хумор: „Безсмъртното пони“

Вицовете са най-популярният щит. Но ако се премахне иронията, те звучат зловещо.

„Толкова съм уморен/а, че не мога да си почина“.

„Конете умират от работа, но аз съм безсмъртно пони.“

„Работим, докато не се сринем“.

Защо е опасно: Хуморът обезценява проблема, превръщайки критичното състояние в част от офис фолклора.

Опитайте се да кажете тези фрази напълно без хумор и ще усетите колко зловещо звучат.

Илюзията за отговорност: „Кой, ако не аз?“

Прегарянето често се маскира като свръхотговорност, което всъщност граничи с егоцентризъм.

„Ако аз не го направя, никой няма да го направи“.

„Не мога да разочаровам екипа“.

„Просто искам да го направя перфектно“.

Защо е опасно: Надеждният служител е истинска находка за компанията, но никой не се интересува повече от вашето здраве от вас самите. Няма незаменими хора, но загубеното здраве е трудно за възстановяване.

Отговорността е добро качество на възрастния човек. Но вашето състояние и вашето здраве също са ваша зона на отговорност. Следователно, да поемате повече, отколкото можете да понесете, и да се изтощите, е безотговорно. Помислете как да промените натоварването, преди да излезете на обяд и изведнъж да се озовете някъде в планината.

Контрол, който не съществува: „Това е мой избор“

Опитвате се да убедите себе си, че контролирате ситуацията, дори това да ви води към бездната.

„Мога да се справя, винаги мога.“

„Мой избор е да работя за изтощение“.

„Харесва ми, когато има много задачи, това ме кара да се чувствам нужен“.

Защо е опасно: Истинският контрол е способността да спрете и да излезете от игра, която ви унищожава.

По време на стрес човек се опитва да си възвърне контрола или поне да създаде илюзия. Тоест, когато всичко лети неконтролируемо в бездната, ти се убеждаваш, че всичко лети, но ти го контролираш. И всичко вече не е толкова страшно, така че не можеш да промениш нищо. В резултат на това – ти летиш на същото място, където е всичко.

Апатия: „Вече няма значение“

Това е последният етап, когато емоциите просто „се изключват“.

„Просто правя каквото ми се казва, няма смисъл да споря“.

„Вече нищо не ме интересува“.

„Просто трябва да доживееш до уикенда (ваканцията, пенсионирането)“.

Защо е опасно: Ако състоянието на апатия продължава седмици наред, това не е просто умора, а причина да се обърнете към специалист, за да се изключи депресия.

Какво да правим след това?

Ако се разпознавате в тези фрази, поемете истинска отговорност за собственото си състояние. Опитайте да промените натовареността си или дори да изключите напълно чатовете за работа за един ден. Истинският контрол започва там, където казвате „не“, за да работите за собственото си „да“ на живота.