Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

И зраелската армия обяви, че е извършила вълна от въздушни удари, насочени към иранската военна индустрия в Исфахан.

Сред поразените цели е „най-важният завод за производство на взривни вещества“ в Иран, предава „Ал-Джазира“.

Израел нанесе масиран удар по ирански ядрени и оръжейни обекти

Израел добави, че военновъздушните му сили са ударили десетки цели в Иран, включително ракетни площадки, съоръжения за производство на оръжия и системи за противовъздушна отбрана, използвайки повече от 120 бомби и ракети.

Засега няма потвърждение на информацията от иранските власти.