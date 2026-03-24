Ракета падна в иранската АЕЦ в Бушер

Атаката, която се случила тази вечер, не е причинила щети

24 март 2026, 22:36
Източник: ЕПА/БГНЕС

И ранската организация за атомна енергия съобщи, че ракета е паднала в района на атомната електроцентрала в Бушер, предава „Ал-Джазира“.

Атаката, която се случила тази вечер, не е причинила финансови и технически щети или човешки жертви и не са понесени поражения от различните сектори на централата.

Мощен взрив до ядрена централа в Иран

От Иранската организация за атомна енергия заявиха, че атаките срещу мирни ядрени съоръжения представляват „явно нарушение на международните разпоредби относно имунитета на такива съоръжения от военни действия“, предупреждавайки за „опасни последици за регионалната безопасност, особено за страните по Персийския залив“.

Източник: Al Jazeera    
Иран война АЕЦ Бушер
