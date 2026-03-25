Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

О чаква се нов опит за старт на делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, предприемача Петър Рафаилов и две бивши служителки в общинската администрация.

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

При предходното насрочване в средата на февруари процесът не успя да започне, след като стана ясно, че защитникът на една от обвиняемите не е получил необходимите документи в срок.

Срещу Никола Барбутов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за злоупотреба със служебно положение чрез искане и получаване на подкупи.

По данни на прокуратурата той е оказвал натиск върху районни кметове в „Люлин“ и „Младост“, като е настоявал да му връщат 6% от стойността на обществените поръчки. В замяна им е обещавал съдействие чрез осигуряване на „подходящи“ оценители за проектите.

От своя страна защитата на Барбутов твърди, че обвиненията имат политически характер.

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях в съда през ноември 2025 година. Малко след това бившият зам.-кмет на София беше пуснат под домашен арест, а на 13 февруари тази година съдът измени мярката му от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро.

Барбутов беше задържан в края на юни миналата година при акция на КПК в Столичната община.