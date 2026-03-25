Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

25 март 2026, 06:30
България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток
Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити
Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията
Ако днес средната цена на горивата е 1,60 евро, се задейства помощта за физически лица
България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение
16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание
Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

П рез нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна. Слаби валежи от дъжд ще има главно в района на Родопите. Разкъсвания на облачността ще има над западните, а след полунощ и над североизточните райони. Ще духа слаб вятър, предимно от североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°.

В сряда ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени в часовете преди обяд. Слаби превалявания ще има главно на места в планините и планинските райони. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 13°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който след обяд постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителна ще е облачността в часовете преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток-югоизток и ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 21 мин. и залязва в 18 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 23 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 46 мин. и изгрява в 10 ч. и 11 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните – между 15° и 20°.

В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще нахлува студен въздух. В Западна България температурите ще се понижат, а в централните и източните райони ще са все още до 18°-19°.

Източник: НИМХ    
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Срокът изтече в полунощ българско време

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Той е най-известната добавка в света, но науката е категорична – масовото му приемане често е излишно, а в големи дози може дори да навреди на организма

25 март: Черното Благовещение, когато огънят погълна величието

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Ракета падна в иранската АЕЦ в Бушер

Атаката, която се случила тази вечер, не е причинила щети

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Надеждин обвини властите в нарушение на Конституцията

Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

Израел добави, че военновъздушните му сили са ударили десетки цели в Иран

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Става въпрос за елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия

НАСА започва да строи база на Луната

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари

Русия предложила опит за убийство на Орбан

От руското разузнаване предложили драстични действия - стратегия, която нарекли „Променяща играта“

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

ЕС е ограничил достъпа на Унгария до секретна информация след разкритията за Петер Сиярто

