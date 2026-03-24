България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

ЕК: Всички средства, с които разполагаме, може да бъдат използвани

24 март 2026, 14:56
Е вропейската комисия съобщи днес, че България е поискала задействане на европейския механизъм за ранно предупреждение в навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Системата ще продължи да действа по отношение на нашата страна до 26 април, уточни говорител на комисията на пресконференция.

"Всички средства, с които разполагаме, може да бъдат използвани при всички избори в ЕС, за да могат гражданите да вземат неутрални решения", посочи говорителят.

Той поясни, че засега ЕК не е била поканена на обща среща с онлайн платформите, посветена на изборите у нас и необходимостта от предотвратяване на разпространението на дезинформация и на възможни опити за външна намеса. По неговите думи подобни срещи се свикват от европейските държави по тяхна преценка.

ЕК разполага с възможности за осигуряване на сътрудничество между държавите от ЕС за обмен на данни и опит, включително с гражданското общество и проверители на факти, добави говорителят. Той отбеляза, че има също възможности за допълнително съдействие при спешни случаи, както и за обмен на предупреждения чрез системата на Европейската служба за външна дейност.

Говорителят поясни, че ако онлайн платформите подсилват опитите за намеса в изборите и дезинформацията, може да бъдат разследвани.

"Изборите са отговорност на отделните държави, ние не се намесваме", каза той.

Вчера със заповед на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски в Министерството на външните работи бе създаден временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи в навечерието на предстоящите на 19 април избори. Механизмът е насочен към поддържане на информационна устойчивост на фона на очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация, уточни министерството. Предвижда се също взаимодействие с международни партньори и структури на ЕС и НАТО.

Източник: БТА, Николай Желязков    
