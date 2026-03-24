„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

24 март 2026, 18:00
Е дин от най-разпознаваемите стриймъри в България PrisonBoy стартира онлайн кастинг в реалити формат. Зад проекта застава CT Interactive, водещ доставчик на онлайн гейминг съдържание, които подкрепят развитието на ново поколение създатели на съдържание.

Инициативата цели да открие и развие нови лица в стрийминг индустрията у нас, като им предостави възможност да станат част от утвърден екип от професионалисти.

Какво представлява форматът?

Кастингът ще се проведе изцяло онлайн, чрез Discord канала на PrisonBoy, където участниците ще преминават през различни етапи, по време на които освен че много ще се забавляват, ще трупат опит в истинска среда.

Основната цел е не просто да се открият нови стриймъри, а да им се даде възможност да се учат от професионалисти и да развиват собствен стил и аудитория.

„Партньорството с PrisonBoy е част от мисията ни да подкрепяме млади таланти в дигиталното пространство. Проектът дава възможност на участниците да покажат своя потенциал и да направят първите крачки в професиналния стрийминг“ споделя Мартин Иванов, главен оперативен директор на CT Interactive.

Как ще протече кастингът?

Участниците в „PrisonBoy търси стриймър“ ще преминат през няколко последователни етапа, първият от които е кандидатстване чрез официалния Discord канал на PrisonBoy. Най-подходящите кандидати ще продължат напред към кратки видео интервюта, след което избраните ще бъдат поканени в студиото на PrisonBoy Gaming в гр. София. Там финалистите ще работят с професионално оборудване и екип, ще се потопят в реална стрийминг среда и ще излъчват пред широка аудитория. CT Interactive предоставят специални подаръци за всеки участник, който е преминал Етап 1 и се е явил на живо в студиото за Етап 2.

В четвъртия етап зрителите ще играят ключова роля, като гласуват в реално време за своите фаворити по време на стрийма. Гласуването ще се случва директно в чата чрез интерактивни анкети и команди, което ще позволи на аудиторията да участва активно във формата. Резултатите ще се визуализират на живо, като ще показват текущото класиране на участниците и ще отразяват моментната подкрепа от публиката и прякото ѝ влияние върху надпреварата.

В петия и финален етап ще бъде определен големият победител, който ще получи възможността да стане част от екипа и да развива собствен стрийминг канал. Изборът ще бъде направен на база цялостното представяне на участниците по време на формата, а победителят ще бъде обявен на живо в края на финалния стрийм.

Как да се включите?

Желаещите могат да се включат чрез официалния Discord канал на PrisonBoy, където ще получат пълна информация за етапите и условията на участие. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2026 г.

