ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост

24 март 2026, 17:40
ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София
Източник: БТА

В ърховният административен съд (ВАС) остави в сила определение на Административен съд София - град (АССГ) в частта, с която е спряно действието на разпоредби от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, в сила от 05.01.2026 г. 

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост и неправилност на определението на първоинстанционния съд в обжалваната част са неоснователни. 

Съдът отмени част от наредбата за Синя зона в София

Съдът има законово основание да упражни правомощието си за спиране на действието на части от Наредбата, като извърши преценка за наличието на обстоятелства по чл.166, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно възможност да настъпят значителни или трудно поправими вреди за оспорващите. Искането е направено от активно процесуално легитимирани лица с правен интерес.

В случая, от съдържанието на оспорените текстове на подзаконовия нормативен акт е видно, че значително се увеличават таксите за платеното паркиране в „синя“ и „зелена“ зона в столицата. С тези текстове се удължава работното време на зоните за паркиране и се разширява обхватът им. С оспорената част от Наредба се въвежда и „уикенд зона“ за дните събота и неделя, значително се увеличава цената на винетния стикер за живущите в „синя“ и „зелена“ зона. Част от „зелената зона“ става „синя“, а зелената зона се разширява. Поскъпват служебните абонаменти, поставянето на скоба и услугата „паяк“. В цели райони, които досега са били в „зелена зона“, таксата се повишава.

Върховните магистрати приемат като правилни изводите на първоинстанционния съд, че от изпълнението на тези текстове на Наредбата съществува опасност от настъпването на значителни и трудно поправими вреди. Оспорваните текстове касаят увеличени такси и особено големи размери на разходи за привеждането им в действие (финансов ресурс за изпълнение на проектите в размер на 11 181 733 лева).  

Обрат: Поскъпването на паркирането в София се връща със задна дата

Върховните магистрати приемат, че при евентуална отмяна на оспорваната Наредба в обжалваната част, вредите, които ще настъпят са трудно поправими, тъй като при нейното действие по време на производството по делото, не съществува правен способ за обратно възстановяване в бюджета на общината на разноските за изготвянето на нови схеми, пътни знаци, маркировки, промяна на софтуера, обезпечаващ дейностите по платено локално паркиране, изготвяне на нови образци за талони за паркиране, в размер на 11 181 733 лева. 

Затова ВАС приема, че е налице обезпечителна нужда от спиране действието на оспорения подзаконов нормативен акт, както правилно е приел и първоинстанционният съд. Определението на ВАС е окончателно. 

Източник: БГНЕС    
Върховен административен съд Столична община Платено паркиране
България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

За първи път, посред бял ден, Русия ударя Украйна със стотици дронове

Аятолах Моджтаба Хаменей одобри преговори със САЩ на фона на информация за тайни контакти

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

Иран назначи заместник на убития Али Лариджани

Почина звездата от „Супермен“ и „Лени“ Валери Перин

Филипините обявиха национално извънредно положение

Гняв под светлините на прожекторите: 10 звезди, чиито изблици шокираха света

Гюров се срещна с посланиците от ЕС

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Българските Военноморски сили поемат командването на Противоминната група в Черно море

Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

Холивудският елит започна масово да избягва Меган и Хари

Почина "риалити кралицата" Мел Шилинг

Руски удари в Украйна прекъснаха стратегическа енергийна връзка на Молдова с Европа

Майли Сайръс възроди Хана Монтана: Зашемети с визия на 20-годишнината на сериала

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

