България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

Н а фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, контролът по българо-турската граница е засилен, като службите на двете страни следят обстановката с повишено внимание.

Турция ще засили контрола по границата с България

В Бургас днес ще се проведе среща между представители на България и Турция, посветена на координацията на мерките за сигурност и ограничаването на потенциален миграционен натиск.

България и Турция започват общ проект за подобряване на сигурността в пограничните райони

Към този момент не се отчита ръст на опитите за незаконно преминаване на границата, но въпреки това се подготвят превантивни действия заради продължаващите военни конфликти в региона.

Като част от съвместните усилия турската страна ще предостави и специализирана техника за откриване на фалшиви документи, което да подпомогне по-ефективните проверки на граничните пунктове.