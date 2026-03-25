България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

Н а фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, контролът по българо-турската граница е засилен, като службите на двете страни следят обстановката с повишено внимание.
Турция ще засили контрола по границата с България
В Бургас днес ще се проведе среща между представители на България и Турция, посветена на координацията на мерките за сигурност и ограничаването на потенциален миграционен натиск.
България и Турция започват общ проект за подобряване на сигурността в пограничните райони
Към този момент не се отчита ръст на опитите за незаконно преминаване на границата, но въпреки това се подготвят превантивни действия заради продължаващите военни конфликти в региона.
Като част от съвместните усилия турската страна ще предостави и специализирана техника за откриване на фалшиви документи, което да подпомогне по-ефективните проверки на граничните пунктове.