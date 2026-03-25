Любопитно

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

25 март 2026, 06:45
Източник: iStock

А ко мечтаете за синьото на Егейско или Йонийско море, но искате да избегнете солените цени на популярни места като Корфу или Кос, разгледайте тези 10 бюджетни острова. Ново проучване разкрива кои са най-достъпните дестинации за седемдневна почивка, базирано на средни цени на човек за периода до средата на март 2026 г.

Кефалония: Скритият диамант на Йонийско море

Със средна цена от около 715 евро на човек, Кефалония оглавява класацията като най-евтиния гръцки остров. Известен със своите бели пясъци, тюркоазени води и венецианска архитектура, островът предлага спокойствие и автентична атмосфера на цена, която е трудно да бъде победена.

На второ място се нарежда зеленият остров Лефкада (Lefkas), където едноседмичен престой излиза около 725 евро. Островът е прочут със своите отвесни скали, обширни зелени площи и очарователни рибарски селища.

Изненада: Санторини и Миконос са по-евтини от очакваното

Изненадващо, емблематичният Санторини заема третото място с цена от около 765 евро. Въпреки че през пиковите месеци улиците му са препълнени, ранното планиране или изборът на по-спокоен период го прави достъпен за по-широк кръг туристи.

Веднага след него е Миконос – около 805 евро. Това е неочаквано ниска позиция за един от най-луксозните и скъпи острови в Гърция. Петицата се допълва от Родос с цена от 825 евро, привличащ посетителите със смесица от средновековна история и бурeн нощен живот.

Пълен списък на най-достъпните острови

Цените са средни на човек за 7 нощувки, адаптирани в евро:

1. Кефалония 715 €
2. Лефкада 725 €
3. Санторини 765 €
4. Миконос 805 €
5. Родос 825 €
6. Крит 920 €
7. Корфу 985 €
8. Наксос 1065 €
9. Кос 1130 €
10. Скиатос 1150 €

Умните „замени“: Как да спестите още повече?

Експертите предлагат няколко хитри алтернативи за тези, които търсят автентично изживяване на по-ниска цена:

  • Заменете Кос с Родос: Ако планирате почивка в Додеканезите, изберете Родос. Спестяването е около 305 евро на човек.
  • Традиционна алтернатива: Заменете Корфу с Лефкада. Ще спестите около 260 евро и ще се насладите на много по-тиха и традиционна обстановка.
  • Лукс на сметка: Изненадващо, но ако замените Крит с Миконос, можете да спестите до 115 евро на човек според текущите пазарни нива.
  • Природа и гледки: Заменете Санторини с Кефалония. Пейзажите са също толкова спиращи дъха, но в джоба ви ще останат допълнително около 50 евро.

„Гръцките острови не са равни, когато стане дума за цена“, казва Крис Уебър, експерт по пътуванията и допълва: „Миконос може да излезе по-евтино от Крит, а Родос е със стотици евро по-изгоден от Кос. Ако сте готови да смените един остров с друг, спестяванията могат да бъдат огромни“.

Източник: Daily Mail    
