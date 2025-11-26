България

Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа"

Обновена преди 34 минути / 26 ноември 2025, 11:33
Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании
ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие
МС отпусна коледни добавки към пенсиите

МС отпусна коледни добавки към пенсиите
Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

П ротести блокират София в сряда. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители.

Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към синдиката се събра на протестен митинг пред Министерския съвет. 

Поредица от протести блокират София
11 снимки
София протести
София протести
София протести
София протести

Независимо от трудовия стаж – около и над 30 годин, заплата на главен специалист е 1169 лева, която нараства до около 1500. Става дума за чисто възнаграждение, но всички – младши, старши и главни експерти – не надминават тези възнаграждения. 

Камелия Петкова от  Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заяви, че  за заплатите им са предвидени увеличения от 5% от 1 януари догодина.

"Това е мярката за цялата държавна администрация. Работя в Общинска служба „Земеделие“ – Кюстендил като експерт и мога да кажа, че нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти, предвидени общо за държавната администрация", обясни жената пред NOVA.

И допълни: "Ние сме най-нископлатената администрация. Досега бяхме и най-невидимата, най-тихата. А всъщност, колкото и обществото да си мисли, че администрацията не работи, ние сме една от най-натоварените. Работата ни е целогодишна, кампанийна, интензивна, често конфликтна и свързана с много ограничения в свободното време за семейство и дори за използване на отпуск". 

Протестиращите подчертаха, че ръстът на възнаграждебнията им "тряжбва да е в пъти".

"Но засега искаме поне да бъде изпълнено споразумението на структурата с министъра на земеделието и храните за 20% увеличение на заплатите от 1 юли и след това – още 20% от 1 януари. За да може нашите заплати горе-долу да се доближат и да станат сравними с тези в другите администрации", посочи Петкова. 

„Има огромен дисбаланс между различните администрации. Не може за едни да има повече от 20% двуцифрени числа, а за други тази година нямаше и 5 %. На 1500 лева 5 на сто може да сметнете колко са”, заяви председателят на НФ „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ Анелия Иванова.

„Чудя се как да изкарам допълнителни пари. Търся си работа в друга сфера. Искам да се развивам в тази, но ако не ни увеличат заплатите ще се наложи да търся други препитания”, подчерта и Антон Накев от Областна дирекция „Земеделие“- Кюстендил.

Около 12 часа на протест излeзе и Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".

Той е пред Народното събрание. Синдикатът настоява за мерки за преодоляване на кадрова криза във всички звена на националната здравна система и за механизъм, който да гарантира реално, ефективно, дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.

Искането им е медицинските специалисти от училищата и детските градини да не останат извън механизма, според който възнагражденията на медицинските специалисти достигат 1550 евро. По техни думи около 7000 души са извън този механизъм.

 

Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане, излязоха на съвместен протест от 12.30 ч. на бул. "Княз Александър Дондуков" 3. Той е организиран от Синдиката на административните служители "Подкрепа".

В същия час протести се проведоха и в цялата страна пред териториалните структури на агенциите.

В Бургас демонстрации, организирани от КТ „Подкрепа“, се проведоха пред две държавни институции — Бюрото по труда и Инспекцията по труда. Служителите на двете структури настояват за увеличение на заплатите, така че да бъдат съобразени с нарастващите им ангажименти и с инфлацията, както и за гарантиране на по-добри условия на труд. те настояха за 20-процентно увеличение на заплатите им. 

И двата протеста съвпаднаха с обедните почивки, за да не пречат на обслужването на гражданите.

 

Източник: NOVA    
София протести
Последвайте ни
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

pariteni.bg
За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 8 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 8 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

8 признака, че е време да посетите психиатър

8 признака, че е време да посетите психиатър

Любопитно Преди 10 минути

„Границата между временни трудности и състоянието, когато е нужна помощ, наистина може да бъде размита. Не бива да се ориентирате по диагнози, а по сигналите, които собствената психика изпраща на човека“, казва Едуард Холодов

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

България Преди 19 минути

Тя трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в София

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

България Преди 1 час

Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Любопитно Преди 1 час

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

Любопитно Преди 1 час

Звездата получава хонорар от 10 милиона долара от турска бижутерийна компания

<p>Тайният разговор между Уиткоф и Ушаков за мир в Украйна, разкрит от Bloomberg</p>

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Свят Преди 1 час

„Телефонният разговор, разкрит от Bloomberg, показва как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф дава указания на Кремъл за обсъждане на 28-точковия мирен план за Украйна преди посещението на Зеленски в Белия дом.

Три зодии променят живота си радикално през декември

Три зодии променят живота си радикално през декември

Любопитно Преди 1 час

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 2 часа

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 2 часа

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Технологии Преди 2 часа

Ще включи ли на задна предавка ЕС или ще продължи по план с решението да забрани продажбите на коли с ДВГ? Това е въпрос, от който зависи бъдещето на европейската автомобилна индустрия

Мащабни промени за шофьорите

Мащабни промени за шофьорите

България Преди 3 часа

Въвеждат електронни шофьорски книжки

<p>Собственикът на &quot;Мис Вселена&quot; продава конкурса: &quot;Писна ми&quot;</p>

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Свят Преди 3 часа

"Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение"

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Тина Търнър - жената, която танцуваше със съдбата!

Edna.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Левски търси нови на три позиции

Gong.bg

Правят анимационен сериал за Марадона

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg