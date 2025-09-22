Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

П олитиците у нас отправиха послания по повод 117 години от Независимостта на България.

"Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", написа премиерът Росен Желязков.

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

"Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование.

Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство.

Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава. Да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие", се казва още в поздрава на премиера.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски също отправи поздрав за празника.

"Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба", посочва лидерът на "ДПС-Ново начало" по повод националния празник на страната.

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", посочва още той.

И допълва: "Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората. Честит Ден на Независимостта! Да живее независима и силна България!".