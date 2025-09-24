България

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен

24 септември 2025, 07:00
Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание
Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък
От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода
Километрично задръстване на АМ

Километрично задръстване на АМ "Тракия"
МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна
Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна
Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска
Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

П одсъдимият за смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов - Начо Пантелеев, от Лясковец, се изправя пред Върховния касационен съд. Той обжалва присъдата си от 9 години затвор, предава NOVA.

По-тежка присъда за шофьора, причинил смъртта на Ферарио Спасов

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен, че през 2023 година на пътя София - Варна, шофирайки с превишена скорост – 165 км/ч, при разрешена 90, предизвиква катастрофа по непредпазливост. След нея загина Спасов.

Начо Пантелеев, убил Ферарио Спасов: Провалих си живота

С последната присъда книжката на Пантелеев беше отнета за 11 години.

От Върховния съд подсъдимият иска делото да бъде върнато за ново разглеждане на втора инстанция или наказанието му да бъде намалено.

Източник: NOVA    
Ферарио Спасов дело катастрофа съд Начо Панталеев ВКС присъда обжалване
Последвайте ни

По темата

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 1 ден
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Любопитно Преди 22 минути

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен показател за здравето

<p>Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка</p>

След като бе признат за виновен: Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка

Свят Преди 1 час

Съдията по делото обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

.

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

България Преди 2 часа

Нова наредба създава правила за телемедицината

Redmi 15C

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Технологии Преди 2 часа

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 9 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 9 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 10 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 10 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 11 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 11 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 12 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 13 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 14 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 14 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 15 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

България Преди 15 часа

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 септември, сряда

Edna.bg

Днес имен ден празнуват красиви и силни имена

Edna.bg

В Славия мислят за треньорска смяна

Gong.bg

Моуриньо скочи на ВАР след равенство на Бенфика

Gong.bg

Заловиха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Nova.bg

Как строежът на метрото в столичния квартал „Хаджи Димитър“ доведе до евакуация на живеещите там

Nova.bg