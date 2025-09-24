Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

П одсъдимият за смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов - Начо Пантелеев, от Лясковец, се изправя пред Върховния касационен съд. Той обжалва присъдата си от 9 години затвор, предава NOVA.

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен, че през 2023 година на пътя София - Варна, шофирайки с превишена скорост – 165 км/ч, при разрешена 90, предизвиква катастрофа по непредпазливост. След нея загина Спасов.

С последната присъда книжката на Пантелеев беше отнета за 11 години.

От Върховния съд подсъдимият иска делото да бъде върнато за ново разглеждане на втора инстанция или наказанието му да бъде намалено.