Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

Условията за туризъм в планините са добри - ясно, тихо и слънчево време, с температури между 15 и 20 градуса.

Планинските спасители са помогнали на четирима души през последното денонощие, включително 77-годишен мъж със сърдечни проблеми, мъж с травма на глезена и колабирало момиче; всички са в добро състояние.

При отделна акция на Витоша дете с травма на глезена е транспортирано от района на Малък резен до хижа „Алеко“.

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са между 15 и 20 градуса, времето е ясно, тихо и слънчево.

За изминалото денонощие планинските спасители са оказали помощ на четирима души. Трима от туристите са били в района на Мусала. Сред тях е бил мъж на 77 години със сърдечни проблеми и затруднено дишане. Той е бил транспортиран до кабинков лифт и предаден на Спешна помощ. Оказана е помощ и на мъж с травма на глезена, както и на момиче, което е колабирало. И тримата са в добро състояние.

Проведена е и спасителна акция на Витоша в района на Малък резен, където дете с травма на глезена е транспортирано до района на хижа "Алеко".