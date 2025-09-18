Свят

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

18 септември 2025, 15:59
Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си
С ценаристката от Холивуд Ейми Бланк Лейси, на 62 години, почина, след като беше ударена от шофьор, който избяга от местопроизшествието с голф стиковете си в Атланта по-рано този месец, предаде New York Post.

Лейси, известна с работата си по над 100 епизода на „Живите мъртви“, беше убита на Деня на труда, когато автомобил се врязал в колата, в която тя била пътник, според полицейското управление на Атланта.

Сценаристката е седяла на задната седалка на Toyota Prius, управлявана от 23-годишния й син Оливър, когато шофьорът на Hyundai Elantra „изгубил контрол“ над колата си и се сблъскал с тяхното превозно средство на 1 септември, според предварителния доклад от разследването, получен от People.

Лейси, Оливър и 25-годишният й син Адриан били транспортирани до болница, когато тя изпаднала в кома.

Тя починала от нараняванията си на 5 септември, след като била изключена от системите за поддържане на живота на същата дата.

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“, според изданието, цитирайки полицейското показание.

Полицията обвинила Ролинс, че е шофирал със 144 км/ч, което е двойно над ограничението за скорост, когато се врязал в тримата.

На 8 септември Ролинс се предал в затвора на окръг Фултън и заявил, че е получил гърч и се прибрал пеша у дома.

Ролинс бил обвинен в убийство чрез превозно средство (първа степен), бягство от катастрофа, безразсъдно шофиране и превишена скорост.

Той бил освободен от затвора срещу гаранция от 70 000 долара, според затворническите записи, получени от The Post.

Погребението на Лейси се състоя на 10 септември, според Fox 5 Atlanta. Тя оставя след себе си три деца – ЛуЛу, Адриан и Оливър.

Над 60 000 долара били събрани за покриване на разходите за погребението и сметките.

„И тримата сме под 30 години и се опитваме да се справим с огромен ужас и скръб, докато научаваме за адвокати, застраховки, медицински сметки и всичко това“, каза ЛуЛу Лейси в изявление от името на семейството в GoFundMe.

„Изключително сме благодарни на избраното семейство на майка ни и на любящата филмова общност, които бяха невероятно подкрепящи и присъстващи през последните няколко седмици. Вашите дарения ни дадоха спокойствие, докато се опитваме да оцелеем и да се справим с всички тези разходи!“

Децата на Лейси добавиха: „Едно нещо, което ни носи утеха, е, че Ейми Лейси се наслаждаваше на всяка секунда от живота си на тази земя с всички нас. Като нейни деца знаем, че ще имаме нейната сила, мъдрост и радост с нас завинаги.“

Източник: New York Post    
