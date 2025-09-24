България

Челна катастрофа край Айтос, мъж е с опасност за живота

64-гдоишният шофьор, който е тежко пострадал, управлявал лек автомобил с несъобразена скорост

24 септември 2025, 09:04
Челна катастрофа край Айтос, мъж е с опасност за живота
Източник: iStock photos/Getty images

М ъж на 64-годишна възраст е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

Инцидентът е станал около 11.23 часа, информира местната полиция.

64-гдоишният шофьор управлявал лек автомобил с несъобразена скорост. При десен завой, шофьорът загубил контрол над колата, навлязъл в насрещната пътна лента и се блъснал челно в правомерно движещ се там джип с бургаска регистрация.

Шофьорът на блъсната кола е израелски гражданин, живеещ в село Караново.

Шофьорът на лекия автомобил е получил пневмоторакс и кръвоизлив в корема. С линейка той е транспортиран за лечение в болница  "Сърце и мозък". Има опасност за живота му.

В същата болница е отведен и другият водач, но той е само с контузия на гръдния кош и няма опасност за живота му.

Източник: БГНЕС    
айтос катастрофа
Последвайте ни

По темата

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото

"Прекратих седем войни": Ключови моменти от речта на Тръмп пред ООН

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Благодарение на AI: BMW пуска 40 нови модела за две години и „укротява“ дизайна

Благодарение на AI: BMW пуска 40 нови модела за две години и „укротява“ дизайна

carmarket.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 1 час
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

България Преди 16 минути

Предполага се, че става дума за чужденец

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 17 минути

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Свят Преди 28 минути

Имамоглу не е единственият обект на натиск - десетки опозиционни кметове в Турция бяха арестувани през последните месеци

<p>България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии</p>

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

България Преди 34 минути

Това е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ, каза Желязков

България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

България Преди 41 минути

В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам

Взрив на метри от кралския дворец в Осло (ВИДЕО/СНИМКИ)

Взрив на метри от кралския дворец в Осло (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

Свят Преди 1 час

Визата K цели да привлече висококвалифицирани кадри в момент, когато редица държави по света затягат или променят условията за работни визи

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Любопитно Преди 1 час

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен показател за здравето

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

България Преди 2 часа

Той беше обявен за общодържавно издирване

<p>България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ</p>

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

България Преди 2 часа

Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт, заяви премиерът

<p>Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка</p>

След като бе признат за виновен: Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка

Свят Преди 2 часа

Съдията по делото обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

<p>Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си</p>

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

България Преди 3 часа

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

България Преди 3 часа

Основната му цел е да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 3 часа

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Любопитно Преди 3 часа

Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

България Преди 3 часа

НОИ препоръчва да пазим трудовите си книжки

Всичко от днес

От мрежата

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Александър Томаш се появи на мач на ЦСКА

Gong.bg

Мбапе задмина Зидан в Реал Мадрид

Gong.bg

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Nova.bg

Посланикът на Хърватия у нас за промените близо 2 години след въвеждането на еврото

Nova.bg