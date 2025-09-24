Челна катастрофа край Айтос, мъж е с опасност за живота

М ъж на 64-годишна възраст е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

Инцидентът е станал около 11.23 часа, информира местната полиция.

64-гдоишният шофьор управлявал лек автомобил с несъобразена скорост. При десен завой, шофьорът загубил контрол над колата, навлязъл в насрещната пътна лента и се блъснал челно в правомерно движещ се там джип с бургаска регистрация.

Шофьорът на блъсната кола е израелски гражданин, живеещ в село Караново.

Шофьорът на лекия автомобил е получил пневмоторакс и кръвоизлив в корема. С линейка той е транспортиран за лечение в болница "Сърце и мозък". Има опасност за живота му.

В същата болница е отведен и другият водач, но той е само с контузия на гръдния кош и няма опасност за живота му.