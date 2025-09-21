България

Жестока катастрофа в София, има жертви

Инцидентът е станал днес по обяд на столичния бул. „Драган Цанков“

21 септември 2025, 13:47
Жестока катастрофа в София, има жертви
Бруталната катастрофа в София на бул. "Драган Цанков"   
Източник: БТА

Д вама души са загинали при тежка катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. „Драган Цанков“ днес, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила.

На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора.

Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возило отзад на мотора,

казаха от Спешна помощ

Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ. 

По темата

катастрофа София мотор кола жертви
Последвайте ни
Жестока катастрофа в София, има жертви

Жестока катастрофа в София, има жертви

116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-великите автомобилни реклами

Най-великите автомобилни реклами

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян</p>

Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян

България Преди 1 час

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 2 часа

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 3 часа

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

,

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

България Преди 3 часа

БНБ отчете ръст на преките инвестиции

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ базата „Баграм“, „ще се случат лоши неща“

Свят Преди 3 часа

Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г.

<p>Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда</p>

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Свят Преди 4 часа

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF

<p>Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка</p>

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

България Преди 5 часа

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

<p>Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа</p>

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

България Преди 5 часа

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 6 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Доналд Тръмп на среща с европейски лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Свят Преди 6 часа

Неговите реакции изглеждат част от нов модел на поведение

Сара Фъргюсън

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Свят Преди 7 часа

Имейлът от 2011 г. е бил изпратен седмици след като херцогинята публично се е дистанцирала от опозорения финансист

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 7 часа

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 7 часа

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Любопитно Преди 7 часа

Турция вече не е номер едно

<p>Лято през септември &ndash; до 31 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 31 градуса в неделя

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 15 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

Иво Димчев с ново признание и буря от емоции около спектакъла МЕТЧ

Edna.bg

Скандалната история на най-скъпия кралски развод

Edna.bg

Испания се завръща към традиционните цветове на екипа си на Мондиал 2026

Gong.bg

Карвахал се извини на феновете на Реал за червения картон в ШЛ: Това няма да се повтори

Gong.bg

Двама загинали след катастрофа между кола и мотор в София

Nova.bg

Наталия Киселова: Основният въпрос на тази сесия на НС е приемането на бюджета

Nova.bg