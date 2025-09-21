Жестока катастрофа в София, има жертви

Д вама души са загинали при тежка катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. „Драган Цанков“ днес, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила.

На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора.

Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возило отзад на мотора,

казаха от Спешна помощ

Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ.