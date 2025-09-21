Свят

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Заедно със сънародника ни има още трима обвиняеми по случая

21 септември 2025, 21:32
Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан
Източник: istockphoto

54-годишен български шофьор на камион беше задържан под стража след катастрофа, станала сутринта на 19 септември в Солун. При инцидента загина 29-годишен мотоциклетист, предаде NOVA.

По данни на местните власти, камионът, управляван от българина, е излизал от странична улица и се е опитал да пресече булевард, когато се е стигнало до тежкия сблъсък с моториста. Според видеозапис от инцидента, в момента на маневрата трима души са се опитвали да регулират движението на кръстовището, докато други превозни средства били спрели от ляво и от дясно на камиона. На кадрите се вижда, че мотоциклетистът сякаш не спира и се блъска в тежкотоварното превозно средство.

Тежка катастрофа между кола и камион, четирима са загинали

Пострадалият е бил в съзнание след удара и е откаран в болница, където по-късно е починал.

След разпитите, прокуратурата повдигна обвинения срещу четирима души – шофьора на камиона и тримата мъже, които според разследващите са му помагали при маневрите. Срещу тях са повдигнати обвинения за опасно шофиране и умишлено нарушаване на правилата за движение, довели до смърт. Единствено българският шофьор остава в ареста, докато останалите трима – двама гърци на 65 и 53 години и един албанец на 34 години – са освободени с ограничителни мерки.

Задържаха и втория мигрант, издирван за катастрофата в Бургас

Всички обвиняеми отричат вината си. „Когато минавах, светофарът беше зелен. Насочвах се към отсрещната точка, за да разтоваря стоки. Не видях мотоциклета, преди да падне от лявата страна на камиона“, твърди българинът. Той подчертава, че веднага е слязъл от превозното средставо, за да окаже помощ на пострадалия.

„Ние не носим отговорност за инцидента. Камионът тръгна на зелена светлина“, заявиха и тримата му съобвиняеми пред разследващите.

Източник: NOVA    
Катастрофа Солун Шофьор на камион Мотоциклетист Загинал Обвинения Арест Пътен инцидент Българин Опасно шофиране





