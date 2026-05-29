НС прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани с ПВУ

П арламентът прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за водите, внесен от Георги Чакъров и група народни представители. Промените подкрепиха 120 депутати от „Прогресивна България“ и ДПС, а 54-ма се въздържаха – от ГЕРБ-СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Разглеждането и приемането на законопроекта е обосновано от изискванията в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за гарантиране на минимални разходи за ползване на системите и потребените ВиК услуги, както и на предпоставки за консолидация при стопанисването и експлоатацията на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Законопроектът съдържа и предложения за необходимите за постигане на поставените цели изменения и допълнения в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Структурирани са показатели за качество и ефективност на ВиК услугите – единни за цялата страна. Предвижда се въвеждане на диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура, с оглед постигане на социална поносимост на цената при запазване на възможността за качествено поддържане, модернизация и развитие на ВиК системите. Също така законопроектът предвижда осъществяване на ВиК услугите в обособени територии от един ВиК оператор.

Срокът за предложения между първо и второ четене на измененията беше намален на три дни.