Байдън и Тръмп с послания по повод Рождество Христово

Н астоящият президент на САЩ Джо Байдън и бъдещият президент Доналд Тръмп отправиха различни послания по повод Рождество Христово към сънародниците си, предаде Ройтерс.

Байдън призова американците към размисъл и обединение, докато Тръмп ги поздрави със серия от постове в социалните мрежи.

Поздравлението на Байдън включваше обиколка на Белия дом, украсен за Коледа. Байдън говореше на фона на тази обиколка. Той призова американците да седнат заедно, забравили за шумотевицата и за всичко, което ги разделя.

The outgoing and incoming U.S. presidents had different messages for the Christmas holiday, with Democrat Joe Biden urging Americans to reflect and unite and Republican Donald Trump offering a holiday greeting and a flurry of politically focused social media posts. pic.twitter.com/qktX1urHin