Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

14 април 2026, 15:46
Н икола Николов, известен с прякора си Паскал, е постигнал споразумение с прокуратурата по т.нар. митническо дело. Той е признал вината си и е получил условна присъда от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 4 години. Информацията е публикувана в сайта на Софийския градски съд на 26 март, сочи проверка на NOVA.

Освен наказанието, му е наложена и глоба в размер на 12 782 евро. След одобрението от съда, подобно споразумение има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.

Кой е задържаният в Сърбия Никола Николов - Паскал?

По-рано стана известно, че Паскал, който беше екстрадиран от Сърбия през август миналата година, има здравословни проблеми, включително мозъчен тумор и сърдечно заболяване. Той беше разследван от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията. По същото дело като обвиняеми бяха включени и бащата и синът Марин и Стефан Димитрови, а посочени като свързани лица бяха бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев.

По данни на прокуратурата Николов е привлечен към наказателна отговорност като част от разследване за организирана престъпна група, свързана с контрабанда на цигари и корупционни практики в системата на митниците. В рамките на делото той е обвинен за участие в схема, действала съвместно с други лица, включително бивши държавни служители.

Адвокатът на Паскал: Николов е бил на лечение в Сърбия

Паскал беше обект на международно издирване, след което беше задържан в Сърбия и впоследствие екстрадиран в България. След връщането му у нас му бяха повдигнати обвинения по разследването, по което  бяха ангажирани и други обвиняеми.

Производството е част от по-широко разследване на прокуратурата за предполагаеми нерегламентирани канали за контрабанда и влияние върху митническия контрол.

