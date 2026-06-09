Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Н а 8 юли в къща в Благоевград мъж извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче. Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняемо лице за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

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Районна прокуратура - Благоевград упражнява ръководство и надзор върху досъдебно производство, образувано за блудство спрямо малолетно лице.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие и оперативно-издирвателни мероприятия, проведени са разпити на свидетели.

От събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че 38-годишният обвиняем е съпричастен към извършеното престъпление.

С оглед високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление предстои наблюдаващият прокурор да изготви искане до Районен съд - Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане по стража“ по отношение на обвиняемия.

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С постановление на прокурор Т.М. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване довеждането му пред съда.

Разследването по делото продължава.