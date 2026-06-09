България

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата

9 юни 2026, 17:19
Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград
Източник: iStock Photos

Н а 8 юли в къща в Благоевград мъж извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче. Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняемо лице за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна

Районна прокуратура - Благоевград упражнява ръководство и надзор върху досъдебно производство, образувано за блудство спрямо малолетно лице.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие и оперативно-издирвателни мероприятия, проведени са разпити на свидетели.

От събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че 38-годишният обвиняем е съпричастен към извършеното престъпление.

С оглед високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление предстои наблюдаващият прокурор да изготви искане до Районен съд - Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане по стража“ по отношение на обвиняемия.

Арестуваха 82-годишен за блудство с дете

С постановление на прокурор Т.М. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване довеждането му пред съда.

Разследването по делото продължава.

Източник: Prb.bg    
Последвайте ни
Тежка катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, загина човек

Тежка катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, загина човек

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

Трагичната съдба на звездите: Шест популярни личности, загинали при странни инциденти

Трагичната съдба на звездите: Шест популярни личности, загинали при странни инциденти

Правителството ще освободи директора на НАП

Правителството ще освободи директора на НАП

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Гранична полиция се сдоби с 213 нови автомобила

Гранична полиция се сдоби с 213 нови автомобила

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 11 часа
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 11 часа
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 11 часа
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

Свят Преди 56 минути

До 2030 година всички опаковки на пазара в ЕС трябва да бъдат рециклируеми

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

България Преди 1 час

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара

Защо Google иска да пусне милиони комари?

Защо Google иска да пусне милиони комари?

Свят Преди 1 час

Целта е да се ограничи разпространението на болести

Проверяват незаконен обект за над 500 000 лв. на язовир „Студен кладенец“

Проверяват незаконен обект за над 500 000 лв. на язовир „Студен кладенец“

България Преди 1 час

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали

Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците

Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците

България Преди 2 часа

Увеличение на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с автомобили с чуждестранна регистрация е регистрирано в Гърция през 2025 г., като България остава на първо място сред страните на произход

Как погребаха проекта за нов европейски изтребител шесто поколение

Как погребаха проекта за нов европейски изтребител шесто поколение

Свят Преди 2 часа

Ако беше реализиран, това щеше да бъде най-големият и най-скъпият европейски отбранителен проект

<p>Фон дер Лайен предложи нови санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Урсула фон дер Лайен предложи нови санкции срещу Русия

Свят Преди 2 часа

В следващите дни предстои началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС

Снимката е илюстративна

Рибари извадиха от морето тялото на стюардеса, убита по време на гмуркане в Маями

Свят Преди 2 часа

31-годишната Кели Уилямс е извадена от прибоя от двама рибари с тежки травми. Разследващите издирват плавателния съд, прегазил младата жена, докато се е гмуркала с шнорхел в популярен парк. От American Airlines изразиха дълбока скръб

<p>Бившият изпълнителен директор на Google инвестира 55 милиона долара в седем имота в Киев</p>

Бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид инвестира 55 милиона долара в седем имота в Киев

Свят Преди 2 часа

Технологичният милиардер постепенно задълбочава и ангажимента си към отбранителния сектор на страната

Тревога в Пентагона: Израел шпионира САЩ?

Тревога в Пентагона: Израел шпионира САЩ?

Свят Преди 3 часа

Според медийни публикации Пентагонът се опасява от шпионаж от страна на Израел

<p>КФН: Дупка от 280 млн. евро в &quot;ДаллБогг: Живот и здраве&quot;</p>

КФН: Дупка от 280 млн. евро в техническите резерви на "ДаллБогг: Живот и здраве"

България Преди 3 часа

Големански: КФН е длъжна да отнеме лиценза

,

Ново убийство на крачка от развръзката в “Дъждът оставя следи”

Любопитно Преди 3 часа

Шокиращи разкрития покачват напрежението в сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA

Важно, обявиха увеличение на всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г.

Важно, обявиха увеличение на всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г.

България Преди 3 часа

Така ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии

Таксиметрови шофьори искат по-сурови наказания след поредица от нападения

Таксиметрови шофьори искат по-сурови наказания след поредица от нападения

България Преди 3 часа

Два случая на насилие срещу таксиметрови шофьори в рамките на седмици предизвикаха искания за законодателни промени и по-строга защита на работещите в бранша

Синът на Андре Агаси и Щефи Граф обра овациите на „Ролан Гарос“

Синът на Андре Агаси и Щефи Граф обра овациите на „Ролан Гарос“

Любопитно Преди 4 часа

24-годишният Джейдън Гил Агаси се превърна в голямата изненада на трибуните на „Ролан Гарос“. Синът на Андре Агаси и Щефи Граф, който избягва светлината на прожекторите, демонстрира страхотна форма и разкри защо е избягал от корта, за да избере бейзбола

Легендата на кеча Хълк Хоган

Разкриха окончателната причина за смъртта на Хълк Хоган

Свят Преди 4 часа

Легендата на професионалната борба (кеча), чието истинско име беше Тери Болеа, почина на 24 юли миналата година на 71-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Ким Кардашиян засенчи красавиците на Формула 1, те останаха в сянката й

Edna.bg

Синът на Тото сбъдва мечтата си, вдигна купата на футболен турнир

Edna.bg

Десподов пред Gong.bg: Имам договор с ПАОК, който смятам да изпълня!

Gong.bg

Започва основен ремонт в Манчестър Сити, много от играчите са на изходната рампа

Gong.bg

Явор Златанов осъди прокуратурата заради „Осемте джуджета“, арестът му бил средство за натиск

Nova.bg

В кои градове е предвидено най-голямо поскъпване на парното

Nova.bg