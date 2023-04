Панагюрското съкровище на изложение в Лондон

З апочна подготовката на участието на България в изложбата “Лукс и власт: от Персия до Гърция” на Британския музей в Лондон. Това информират от Националния исторически музей в своята фейсбук страница, разпространявайки снимки от работната дейност.

Както БТА писа, Панагюрското съкровище замина през изминалата седмица за Лондон, за да се включи в експозицията, събираща артефакти от различни страни.

Deikov Brothers holding the Panagyurishte Treasure, 1949. The Thracian treasure of Panagyurishte (Panagyurishte, Bulgaria, c. 4th century BC) is one of the most remarkable artifacts of the ancient Thracian civilization. pic.twitter.com/yK7LKav45z