Пожар остави Кан без ток, подозират умишлен палеж

Б лизо 160 000 домакинства в крайморския френски регион Алп Маритим бяха засегнати от спиране на тока днес, включително в Кан и съседни общини, информира ДПА.

Сривът е настъпил към 10 ч. местно време, след като през нощта избухнал пожар в електрическа подстанция, съобщи операторът на електропреносната мрежа.

Предполага се, че пожарът е причинен умишлено, каза говорителка на полицията, макар да не се знае дали има връзка между инцидента и международния филмов фестивал, който се провежда в Кан.

Според организаторите церемонията по закриването на събитието довечера ще се проведе нормално, тъй като "Фестивалният дворец е преминал на независима система за електрозахранване, която позволява всички събития и прожекции, предвидени за днес, включително церемонията по закриването, да продължат при нормални условия".

Power outage disrupts southeastern France and Cannes Film Festival events, but main venue stays powered for the Closing Ceremony. #CannesFilmFestival #PowerOutage #France #Cannes #FestivalNews #Electricity #AnewZ pic.twitter.com/v19co6ImBm