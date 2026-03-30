От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

30 март 2026, 12:02
Източник: Списание „Мениджър“

М инистърът на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски ще участва в 13-и Национален здравен форум, организиран от списание „Мениджър“.

Събитието ще се проведе на 3 април 2026 г. в Inter Expo Center и ще събере водещи медицински специалисти, представители на институциите, пациентски организации и експерти, за да очертаят възможните решения пред системата. Програмата  на събитието обхваща целия път на пациента – от профилактиката и ранната диагностика до лечението, проследяването и качеството на живот.

Форумът ще бъде открит с презентация на тема „Предизвикателства и перспективи в здравната система“ от проф. Григор Димитров, член на Надзорния съвет на „Национална здравноосигурителна каса“.

В дискусионния панел „Диагноза на здравеопазването в България“ ще участват: доц. д-р Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването, доц. д-р Петко Стефановски, управител, „Национална здравноосигурителна каса“, д-р Николай Брънзалов, председател на УС, „Български лекарски съюз“, Деян Денев, директор, „Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)“, доц. д-р Цветелина Спиридонова, заместник-председател, „Българска болнична асоциация“ и маг.-фарм. Димитър Маринов, председател на Управителния съвет, „Български фармацевтичен съюз“. Модератор ще бъде Магдалена Иванова, журналист и съосновател, „Executive Content“. Разговорът ще се фокусира върху реформите, финансирането, електронните здравни досиета и кадровия дефицит.

Събитието ще продължи с keynote на тема: „Зрителното здраве като национален приоритет“ от Аркади Шарков, макроикономист и експерт по икономика на здравеопазването.

В рамките на панела „Ключови пробиви в здравеопазването“ ще се проведе разговорът „Ритъмът на здравето: профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания“ с участието на: проф. Арман Постаджиян, ръководител, катедра „Обща медицина“, „Медицински университет – София“, проф. д-р Иво Петров, дмн, съосновател на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, медицински директор и началник на Клиниката по кардиология и ангиология. Модератор ще бъде д-р Станимир Качешмаров, общопрактикуващ лекар.

Дискусията „Онкологията днес: науката срещу болестта“ ще представи експертните гледни точки на: Евгения Александрова, председател на Управителния съвет, „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания“ и доц. Ива Гаврилова, онкохирург. Модератор ще бъде д-р Неделя Щонова, невролог, автор и водещ, „Светът на здравето“. Темите ще обхванат скрининга, персонализираната медицина и координираната грижа за пациента.

В презентация за антибиотичната резистентност проф. Георги Момеков, председател на „Българско научно дружество по фармация“, ще представи рисковете от нарастващата резистентност и отражението ѝ върху съвременната медицина.
Панелът „Редките диагнози: пътят от откриване и регистриране до лечение“ с участието на проф. д-р Ивайло Търнев, началник, „Клиника по нервни болести“, Университетска болница „Александровска“, Владимир Томов, председател, „Националният алианс на хората с редки болести“, Боряна Ботева, председател, „Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ)“, проф. Доброслав Кюркчиев, началник, „Лаборатория по клинична имунология“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще постави във фокус ключови въпроси, свързани с предизвикателствата и възможностите пред хората с редки заболявания у нас. В рамките на дискусията ще бъдат разгледани възможностите за ранна диагностика и подобряване на достъпа до скринингови програми, които са от съществено значение за навременното откриване на редките болести. Модератор ще бъде Николета Илиева, редактор, списание „Мениджър“.

В дискусията „Визията за детското здравеопазване“ ще участват проф. Иван Литвиненко, председател, „Българска педиатрична асоциация“, доц. д-р Йорданка Узунова, ръководител, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Лозенец“ и д-р Благомир Здравков, избран за управител, МБАЛДБ „Света Анастасия“. Модератор ще бъде д-р Вихрен Заяков, специалист по УНГ болести, управител, „ДКЦ 5 София“.

Панелът „Тихите пандемии: невидимите заплахи на века“ ще включва професионална експертиза от д-р Мария Калинкова, специалист по лечение на затлъстяване, „European Association for the Study of Obesity“, член, „Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания“

След това програмата ще продължи с дискусията „Психично здраве: ум под напрежение“ с доц. д-р Мария Дамянова, невропсихолог, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, а модератор ще бъде Венцислав Савов, редактор „Специални проекти“, списание „Мениджър“.

Мила Вачева, директор „Производство“, Phytopharma, ще говори по темата: “Перфектната хранителна добавка: Как да подберете най-подходящите съставки за вашата формула и да ги комбинирате така, че да работят в синергия?”

Форумът ще завърши с разговор „Здравословният живот като мисия“, с участието на Ипократис Пападимитракос, психолог, консултант по хранене и проф. д-р Милена Георгиева, професор, „Българска академия на науките“ и председател, „Българско дружество по дълголетие“. Разговорът ще постави акцент върху ролята на храненето, съня и физическата активност за дълголетието, както и върху новите възможности за персонализирана превенция чрез генетични и биомаркерни тестове.

В условията на нарастващи здравни предизвикателства, информираността, превенцията и координираният диалог между институции, експерти и общество са ключови за устойчивото развитие на системата.

Основен партньор: Novartis

С подкрепата на: Roche, Баркод Системи България ООД; Genesis Pharma; MY Synergy; Phyto pharma; ДЗИ.

Институционални партньори: Асоциация на пациентите с онкологични заболявания; Френско-българска търговска и индустриална камара; Българска стопанска камара; Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания; Асоциация на пациентите, активни в здравеопазването; Конфиндустрия България; Национален алианс на хора с редки болести; Българско дружество за борба с рака на гърдата и други гинекологични тумори; Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България; Българска педиатрична асоциация; Българска асоциация диабет.

Медийни партньори: Българска национална телевизия; Dir.bg; Портал на пациента.

