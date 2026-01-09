Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

С ъс заповед на кмета на Крумовград е отменено частичното бедствено положение заради обстановката в региона от проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината, каза Себихан Мехмед за БТА.

Тя допълни, че всички населени места, както и най-засегнатият в Крумовград квартал „Дружба“, вече имат вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод, каза още Себихан Мехмед.

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Частичното бедствено положение в община Крумовград бе обявено на 7 януари. Причина за липсата на вода бе заливането от високи нива и преливане на река Крумовица на общо 4 помпени станции, снабдяващи абонатите на над 20 села и град Крумовград. Измерените количества валежи в родопската община за 48 часа на 7 и на 8 януари достигнаха 280 литра на квадратен метър в село Токачка, а за самия Крумовград за същия период количествата надхвърлиха 160 литра на квадратен метър.

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Заради частичното бедствено положение, 8 януари бе неучебен в общината, а за 9 януари общината осигури водоноски и минерална вода за подсигуряване на столовото хранене в училища и детски градини.

Още през вчерашния 8 януари на територията на общината започнаха дейности по разчистване и възстановяване на пораженията. Тепърва предстои остойностяване на щетите, като от общината ще търсят подкрепа за възстановяване на откъснатият път за село Бук, махала Лъжичник. Ще се търси финансова подкрепа и за дейности по основите на моста над река Крумовица, който свързва града от двете страни на реката.