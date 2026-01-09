България

Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено

С ъс заповед на кмета на Крумовград е отменено частичното бедствено положение заради обстановката в региона от проливните валежи  и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината, каза Себихан Мехмед за БТА.

Тя допълни, че всички населени места, както и най-засегнатият в Крумовград квартал „Дружба“, вече имат вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод, каза още Себихан Мехмед.

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Частичното бедствено положение в община Крумовград бе обявено на 7 януари. Причина за липсата на вода бе заливането от високи нива и преливане на река Крумовица на общо 4 помпени станции, снабдяващи абонатите на над 20 села и град Крумовград. Измерените количества валежи в родопската община за 48 часа на 7 и на 8 януари достигнаха 280 литра на квадратен метър в село Токачка, а за самия Крумовград за същия период количествата надхвърлиха 160 литра на квадратен метър. 

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Заради частичното бедствено положение, 8 януари бе неучебен в общината, а за 9 януари общината осигури водоноски и минерална вода за подсигуряване на столовото хранене в училища и детски градини.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Още през вчерашния 8 януари на територията на общината започнаха дейности по разчистване и възстановяване на пораженията. Тепърва предстои остойностяване на щетите, като от общината ще търсят подкрепа за възстановяване на откъснатият път за село Бук, махала Лъжичник. Ще се търси финансова подкрепа и за дейности по основите на моста над река Крумовица, който свързва града от двете страни на реката.

Източник: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева    
Крумовград бедствено положение дъжд наводнения
Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

Актрисата обича предизвикателните тренировки

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

"Това е оръжие, с което Путин не за първи път заплашва Запада“, отбелязва Юрий Игнат

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година

Принцеса Кейт отбеляза 44-ти рожден ден с лично и емоционално видео от поредицата „Майка Природа“, в което разкри как природата ѝ помогна да се изцели и да намери вътрешен мир след борбата с рак. Светът се присъедини към празника с топли пожелания

Кидман се е борила усилено да има момичетата през по-голямата част от времето

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Венецуела разполага с най-големите нефтени резерви в света, деветите по големина запаси на природен газ и обширни неизползвани минерални ресурси, включително злато

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона“

В Минеаполис служител на имиграционната служба ICE застреля 37-годишна жена

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна формация

Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост

