Отменят частичното бедствено положение в община Созопол

То беше обявено в събота със заповед на кмета Тихомир Янакиев

8 декември 2025, 08:50
Ч астичното бедствено положение в община Созопол ще отпадне днес. Това съобщи в ефира на NOVA кметът Тихомир Янакиев.

От събота на обяд, със заповед на Янакиев, е обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е затруднен достъп заради нарушена инфраструктура след обилните дъждове на Никулден.

Задействаха BG-ALERT, скъса се дига, преляха реки

На няколко места в община Бургас, Приморско и Созопол имаше изключително критични ситуации.

"Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения, това което от вчера знаем е, че ситуацията се нормализира", обясни кметът на Созопол.

По думите му са пострадали 9 къщи, но най-засегната е инфраструктурата на селото. "Подлежат на анализ щетите и след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии".

"Всички говорим за промяната на климата, която се осъществява пред очите ни. Но никой не иска да повярва, че това ще засегне и него. Времето става все по-екстремно - 15-20 градуса през август с обилни валежи с гръмотевици, дълги суши през лятото с пожари. Ние трябва да сме подготвени за това", смята Янакиев.

След проливните дъждове: Александър Джартов с последна информация за обстановката в страната

Той обясни, че с. Зидарово е с най-много дерета в общината. "Взехме превантивни мерки по настояване на кмета. По-голямата част от деретата в селото бяха почистени, на някои от тях бяха направени бетонни легла, за да може да имаме по-добра проводимост на водата, ако дойде. Така че ние превантивните мерки поетапно ги взимаме".

"Аз мисля, че тук трябва да работим заедно, ръка за ръка с държавата. И тя трябва да разбере, че тези бедствия представляват изключително сложна ситуация за общините", коментира той.

Източник: NOVA    
бедствено положение община Созопол валежи
