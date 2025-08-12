Откриха труп на полски гражданин в Бургас

Т руп на полски гражданин е бил намерен от местни жители в бургаския квартал "Сарафово".
Починалият е намерен зад голям хипермаркет. Установено е, че е на 57-годишен жител на Полша.
По първоначални данни по трупа няма следи от насилие.
