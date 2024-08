50 години след като откриха замразения му труп: Разгадаха мистерията на Ледения човек

Н ай-накрая бе идентифицирано тялото на мъж, намерен замръзнал в пещера покрай Апалачката пътека в Пенсилвания, близо 50 години след откриването му.

Никълъс Пол Гръб е бил на 27 години, когато на 16 януари 1977 г. умира в пещера близо до Пинакъл, община Олбъни.

Доскоро той бе известен само като „Ледения човек“ - млад бял мъж със сини очи и къдрава червеникава коса.

Облечен в кафяво велурено яке, дънки Wrangler и туристически обувки, той носел малка сума пари в брой.

Cops finally crack mystery of the 'Pinnacle man' 50 years after his frozen corpse was found in a cave https://t.co/zgc5A2UgY4 pic.twitter.com/T8qiLcVA28

Въпреки че аутопсията не могла да определи времето на смъртта му, причината за смъртта му е определена като свръхдоза фенобарбитал и пентобарбитал. Тъй като нямало кой да потърси тялото му, то било погребано в Потърското поле в окръг Бъркс и случаят е бил затворен.

Въпреки мащабните усилия, включващи ексхумация и ДНК тестове, самоличността му остава неразгадана, докато детектив, който се занимава със стари случаи, не намира оригиналните му карти с пръстови отпечатъци, което води до бързото му идентифициране.

През 2019 г. останките на Груб са ексхумирани от Потърс Фийлд в окръг Бъркс. Генеалогичен анализ, проведен през 2023 г., не успява да го идентифицира, според офиса на окръжния прокурор.

„В продължение на 47 години този човек остава неидентифициран. Безименна фигура в отдавна забравен случай“, заяви прокурорът на окръг Бъркс Джон Филдинг III по време на пресконференция във вторник.

"Но днес имам честта да обявя, че благодарение на непреклонната решителност на федералните, щатските и местните агенции, Службата на прокурора на окръг Бъркс потвърди самоличността на този човек", казва още той.

On November 24, 2009, John Edward Jones tragically lost his life in the Nutty Putty cave following a harrowing 28-hour ordeal.



While exploring with his brother Josh, Jones accidentally entered a constricted tunnel, mistaking it for another tight passage known as the "Birth… pic.twitter.com/JmuERpWUof