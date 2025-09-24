България

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

24 септември 2025, 06:26
Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС
Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание
От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода
Километрично задръстване на АМ

Километрично задръстване на АМ "Тракия"
МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна
Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна
Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска
Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

В сряда ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София минималните температури ще са около 28°.

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.     

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.                         

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 3 до 5 градуса. Облачността ще се увеличи и на места в Западна България и в югоизточните райони ще има валежи, предимно слаби.

Източник: НИМХ

В петък ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България и временно силен вятър от изток и североизток. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, в западната половина и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 19° и 24°, а минималните - между 10° и 15°.

Източник: НИМХ

Подробна прогноза за времето в страната четете в Sinoptik.bg

Източник: БТА, НИМХ    
Метеорологична прогноза НИМХ Температури Облачност Вятър Валежи Времето в България Черноморие София Планини
Последвайте ни
Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 23 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 22 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 19 минути

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

Redmi 15C

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Технологии Преди 1 час

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 8 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 9 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 9 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 9 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 10 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 12 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 12 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 13 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 13 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

България Преди 13 часа

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло

Столичната община подписа с нова банка

Столичната община подписа с нова банка

България Преди 14 часа

Това става, след като досегашният партньор взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община

Мачете, стрелба и бити полицаи в Шумен

Мачете, стрелба и бити полицаи в Шумен

България Преди 14 часа

Двамата мъже са задържани в полицейското управление в Шумен

"Елвис ми предложи аборт": Болезнените признания на Присила Пресли в новите ѝ мемоари

"Елвис ми предложи аборт": Болезнените признания на Присила Пресли в новите ѝ мемоари

Любопитно Преди 14 часа

Тя споделя и за дългогодишните финансови проблеми на Лиса, както и за пристрастяването ѝ към наркотиците

Рюте към Русия: НАТО е готов

Рюте към Русия: НАТО е готов

Свят Преди 14 часа

Алиансът се събра, след като три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония в петък

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Селска супа

Edna.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Коялипу не помогна на Леванте и Реал разби валенсианци

Gong.bg

Илия Груев пред DIEMA SPORT за Лийдс, Висшата лига и битката да върне България на голямата сцена

Gong.bg

Отиде си иконата от златната епоха на киното Клаудия Кардинале

Nova.bg

Експлозия близо до кралския дворец в Осло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg