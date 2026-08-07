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Как могат да работят непълнолетните и какво е забранено за тях

Младежите имат 35-часова работна седмица и поне 26 дни отпуск, а нощният и извънредният труд са забранени

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 август 2026, 16:25
Как могат да работят непълнолетните и какво е забранено за тях
ИА ГИТ отчита над 13 400 разрешения от началото на годината и 184 нарушения   
Източник: istock

Н епълнолетните, които започват работа, имат специална защита по трудовото законодателство. Те работят 35 часа седмично при петдневна работна седмица, като за този труд трябва да получават най-малко минималната работна заплата. Имат право и на удължен платен годишен отпуск от поне 26 дни, напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“.

За тях са забранени нощният и извънредният труд. Лицата под 16 години не могат да работят между 20:00 и 06:00 часа.

Близо 29 000 нарушения в ресторанти и хотели на трудовите правила

Непълнолетните не могат да полагат и тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, които създават риск за физическото и психическото им развитие.

Нужно е предварително разрешение

За да бъде нает непълнолетен, работодателят трябва предварително да получи разрешение от Инспекцията по труда.

Работодателите трябва да представят на контролните органи документите, които са задължителни за всяко работно място. При наемането на непълнолетни обаче те се предоставят предварително, докато при пълнолетните могат да бъдат изискани по време на проверка.

Ако документите са коректни, е създадена организация решението на Инспекцията по труда да бъде готово в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен.

Младежите се наемат най-често в ресторантьорството, хотелиерството и търговията.

От ИА ГИТ обръщат внимание и че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира трудовите и осигурителните права на непълнолетните.

Над 13 400 разрешения от началото на годината

От началото на 2026 г. контролните органи на ИА ГИТ са издали 13 409 разрешения за наемане на непълнолетни. Най-много са те в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич.

За същия период на 2025 г. разрешенията са били 14 112.

Издадени са и 212 отказа, тъй като предварително заявените условия на труд не са били съобразени с особените грижи, които работодателят трябва да осигури на непълнолетните.

184 нарушения при проверките

При проверките са установени 184 нарушения на трудовото законодателство, свързани с работата на непълнолетни.

В 72 случая младежи са работили без разрешение от Инспекцията по труда. От Агенцията напомнят, че наемането на непълнолетни работници и служители без такова разрешение се счита за престъпление.

Установени са още 3 нарушения, свързани с полагане на нощен труд, и 8 нарушения за извънреден труд – и двата вида труд са забранени за непълнолетни.

При всяка проверка инспекторите следят както дали младежите са наети законосъобразно, така и дали са им осигурени необходимите условия на труд.

Автор: Маргарита Костадинова
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