НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев

6 октомври 2025, 12:09
НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години
Източник: БТА

С оциалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди предложения за промени в Кодекса на труда, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция. Вносители са Деница Сачева и народни представители от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ".

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

"Законопроектът е обсъден на заседание на комисията по трудово законодателство на 2 октомври, като не е постигнат консенсус", каза в началото на заседанието председателстващият НСТС вицепремиерът Томислав Дончев.

"С нашето предложение за промяна хармонизираме текстовете на Кодекса на труда с текстовете в Закона за закрила на детето, в който е записано, че до 12-годишна възраст деца не могат да бъдат оставяни сами", заяви при представянето на предложението Сачева.

По думите ѝ целта е да се даде възможност на родителите и на работодателите да договарят възможности за гъвкаво работно време с оглед на лятната ваканция на учениците.

"Това е един изключително сериозен и наболял проблем, по който в току-що изминалата лятна ваканция всички ние, които сме членове на социалната комисия, получавахме много запитвания в тази посока. Министърът на образованието също е получавал многократно запитвания в посока на това да се организират и летни занимални за учениците", каза Деница Сачева.

Според нея предложеният законопроект и промени в Кодекса на труда не са универсално решение на проблема, но със сигурност са възможност, която би могла да бъде използвана. Сачева подчерта, че все повече и повече се засилва натискът от страна на работници и служители за съчетаване на професионалния и личния живот.

"От една страна говорим, че трябва да има повече деца в България и трябва да решаваме проблемите на демографската криза, от друга страна не предлагаме достатъчно решения, в които наистина работещите родители да могат да съчетават ангажиментите си в работа с тези по отглеждане на деца", заяви Сачева.

Тя допълни, че се променят и семейните модели в България, като повечето хора, които работят, вследствие на вътрешна миграция, живеят в населени места, в които няма възможност да бъдат подпомагани от своите по-възрастни роднини.

Сачева обясни, че фокусът е върху лятната ваканция, защото тя е с най-дълъг период от време, в който наистина трябва да се търсят алтернативни форми за грижи за децата.

Източник: София Господинова/БТА    
Деца родители гъвкаво работно време НСТС
