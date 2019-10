Срамът в София - основна тема във Великобритания. Михайлов подаде оставка

Р асистките обиди на снощната европейска квалификация между България и Англия в София са основна тема в днешните издания на водещите британски медии. По-късно темата бе проследена и отново бе водеща с реакцията на България. Премиерите на двете страни осъдиха расизма.

Междувременно от София дойде новината за преустановяване на всякакви отношения с БФС до оставката на Борислав Михайлов. Бойко Борисов заяви, че сме на челните страници за ксенофобия заради група олигофрени и че никой не е обвързал английската нация с английските хулигани, които се биха в София. Малко по-късно стана ясно, че Михайлов е подал оставка, която ще бъде обсъдена. ГДБОП влезе в офисите на БФС.

Британският премиер Борис Джонсън също коментира станалото.

Той осъди остро расистките прояви на българските фенове по време на вчерашния мач между България и Англия в София.

"Расизмът, който чухме и видяхме вчера, бе отвратителен и няма място във футбола или където и да е другаде", се казва в изявление на официалния говорител на Джонсън. "Английските футболисти и треньори демонстрираха страхотна чест и премиерът ги поздравява. Играчите бяха жертва на жалки атаки. УЕФА трябва да приеме фактите. С това петно на футбола не се действа адекватно. Расизмът и дискриминацията трябва да бъдат изхвърлени от футбола веднъж завинаги. Подкрепяме искането на Футболната асоциация за спешно разследване и тежки санкции. Ще пишем до УЕФА с искане това да се извърши бързо", допълни говорителят на Борис Джонсън.

"Премиерът разпореди от днес нататък да преустановим всякакви отношения с БФС, включително и финансови до подаването на оставка на председателя Борислав Михайлов". Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Той бе извикан от премиера.

По думите му искането за оставка не е заради нарушения на правилата на УЕФА, а заради цялостното състояние на българския футбол.

Държавата не може да толерира повече подобно поведение, подчерта още Кралев.

Бойко Борисов определи загубата като позорна и че е недопустимо страна, в която живеят различни етноси, да се свързва с ксенофобия и расизъм.

За спортно-техническата част и това, което прави БФС, не се произнасям. Когато държавата ни е сложена на челни страници като расистка държава заради група олигофрени или недоброто ръководене на БФС, а и резултатите са категорични, въпреки огромните пари, които сме вложили, не искам по никакъв начин правителството в лицето на спортното министерство да бъде ангажирано с този футболен съюз. Това заяви премиерът Бойко Борисов.

Страшно преекспонираха нещата, имаше няколко олигофрени с нацистки знаци, публиката си беше прекрасна, ние не коментираме изстъпленията на английските хулигани в София и не казваме, че това е цветът на английската нация, така че да бъдат малко по-смирени в реакцията си, коментира Борисов. Той бе категоричен, че България е най-толерантната държава.

Аз мога да забраня на моето правителство да прекрати всякакви дейности с БФС и да видим по сигналите, които имаме за футболната централа. Не може държавата да бъде обвързана с поведението на един човек, подчерта още премиерът.

Самият Борислав Михайлов няма да подаде оставка, стана ясно по-късно. От БФС посочиха, че в петък има заседание на Изпълкома и тогава ще бъде отговорено на въпросите на медиите. Дойде и обрат - сайтът на БФС съобщи, че той е подал оставка.

Позицията му е следствие от създалото се напрежение в последните дни; обстановка, която е в ущърб на българския футбол и на Българския футболен съюз.

След дългите години, прекарани на поста, и с множеството си контакти на високо международно ниво, г-н Михайлов изразява категоричната си готовност да продължава да помага за развитието на българския футбол по всякакъв начин.

President of Bulgaria Football Union resigns following racist abuse of England players during Euro 2020 qualifier in Sofia https://t.co/MmybwYSAIr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 15 октомври 2019 г.

КАК ПРЕСАТА НА ОСТРОВА ОПИСА МАЧА

ВВС отбелязва, че играта е била спирана два пъти заради расистки прояви, включително нацистки поздрав и обидни скандирания. Британската медия цитира думите на председателя на футболната асоциация Грег Кларк, който заяви, че случилото се видимо е разстроило играчите на Англия.

Той изразява надежда, че УЕФА ще извърши пълно и цялостно разследване на инцидента.

BBC дори пусна и материал с обновяване на реакциите на расизма на живо. С всяка минута се публикуват заглавия на водещи издания и коментари за поведението на феновете. Публикувани са снимки на българи с черни качулки и показващи срамни жестове, и нацистки знаци. Новината за исканата оставка също беше отразена.

Well done Tyrone Mings 👏



The defender made his #ThreeLions debut last night and spoke to us on the Football Daily following England's victory over Bulgaria which was marred by racist behaviour



Listen 👇

📲⚽️: https://t.co/X4R5uT0Ykb#bbcfootball pic.twitter.com/JLNfFLWCKS — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 15 октомври 2019 г.

Източник: БГНЕС

Вестник „Дейли телеграф“ излиза със заглавие „Отвратително“ и снимка на играчите на терена по време на едно от прекъсванията на мача.

Напрежение между английски футболни фенове, направиха "Витошка" в стъкла

Англичанин почина в София

"Англия се изправя твърдо срещу лицето на отвратителния расизъм, докато победи България в една срамна нощ в София", допълва изданието. Вестникът отбелязва, че играчите на Англия са реагирали с изключително достойнство и професионализъм, въпреки че играта беше прекъсвана два пъти и така са изпратили послание към света. "Сега натискът трябва да бъде безмилостен върху властите да предприемат действия и не говорим за дребни глоби или отнемане на точки. Беше крайно ужасяващо и единствената мярка е да изхвърлят България със смешните им отричания от състезанието. Това е, беше и винаги ще бъде напълно неприемливо. Не трябва да има компромиси", допълва изданието в остър коментар. Все пак "Дейли телеграф" отбелязва реакцията на капитана на българския тим Ивелин Попов, който в полувремето спори с феновете.

С големи букви „Стар спорт“ определя случилото се като „Срам“. „Мирър“ също настоява България да бъде изхвърлена от квалификациите, а УЕФА да предприеме спешни действия. "Изритахме ги" е челото на броя. Заглавието в днешния брой на „Дейли мейл“ гласи Англия – 6, Расизмът - 0.

Заглавието на престижния вестник „Гардиан“ е „София, срам“. Изданието цитира думите на наставника на Англия, който е похвалил играчите за реакцията им по време на обидните скандирания. Вестникът отбелязва, че капитанът на българския отбор Ивелин Попов е бил забелязан да води разгорещен спор с български фенове, докато отборите влизали в съблекалнята на полувремето. „Да се изправиш сам и да направиш правилното нещо изисква смелост и подобни действия не трябва да останат незабелязани“, цитира „Гардиан“ думите на Маркус Рашфорд – един от тримата тъмнокожи играчи, с които Англия излезе на терена.

We can confirm that @England players were subjected to abhorrent racist chanting while playing in the #EURO2020 qualifier against Bulgaria.



This is unacceptable at any level of the game and our immediate focus is supporting the players and staff involved. — The FA (@FA) 14 октомври 2019 г.

В свой обширен материал „Дейли експрес спорт“ публикува снимките на младежите с черни качулки, забелязани да правят нацистки поздрави на националния стадион „Васил Левски“, а заглавието с големи букви гласи „Загубеняци“.

Източник: БГНЕС

Медии наричат българите расисти и животни.

CNN публикуват водеща новина със заглавие "Маймунски звуци и нацистки поздрави посрамиха мач". Един от освиркваните играчи - Тами Ейбрахам, разказва, че майка му се е разплакала.

Крилото на Англия Рахийм Стърлинг коментира расистките прояви от страна на българските запалянковци по време на снощния мач на Националния стадион "Васил Левски". Срещата бе спирана на два пъти заради расистки обиди от страна на група фенове.

"Съжалявам, че България бе представена на стадиона си от такива идиоти. Така или иначе... 6:0 и се връщаме у дома, свършихме си работата. Безопасно пътуване за нашите запалянковци, момчета, вие се справихте добре", написа Стърлинг в Туитър. 24-годишният футболист се разписа два пъти в срещата с България, която бе спечелена от островитяните с 6:0. Два гола вкара и Рос Баркли, а по един добавиха Маркъс Рашфорд и Хари Кейн.

Стърлинг коментира и казаното от Балъков, който преди срещата заяви, че Англия има по-голям проблем с расизма, отколкото България. „Ммммм… Не съм сигурен за това, шефе”, беше отговорът на нападателя.

Mmmmh ... Not sure about this one chief https://t.co/Jyjr6vFtA8 — Raheem Sterling (@sterling7) 14 октомври 2019 г.

Той поздрави и премиера за исканата оставка. "Това е правилното действие, поздравления г-н Борисов", публикува в Туитър английският национал.

Медиите цитират и селекционера на националния тим, който казва, че не е чул расистки викове.

Антирасистката неправителствена организация Kick It Out поиска УЕФА да направи подробно разследване на инцидентите на вчерашния мач между България и Англия в София и да обмисли евентуалното изхвърляне на българския национален отбор от участие в квалификациите на големите турнири.

"Щом от УЕФА казват нулева толерантност, това трябва да означава нулева толерантност. Ако видите кадрите от мача, там български фенове държат тениски, на които пише "Без респект" и се подиграват с кампанията на УЕФА за борба с расизма. Трябва да има подробно разследване. Не мислим, че глобите на УЕФА са достатъчни. Трябва да се вземат по-сериозни стъпки и те може да включват изхвърлянето или недопускането до участие в турнири. Годината е 2019, не може футболистите да бъдат подлагани на това на работните си места", заяви Ройшин Ууд, изпълнителен директор на организацията.

Ууд изтъква и факта, че на вчерашния мач част от трибуните на Националния стадион бяха затворени заради предишно наказание от УЕФА за расистки прояви.

Снощи Англия разгроми България с 6:0 на стадион „Васил Левски” в европейска квалификация. Това беше и най-тежката домакинска загуба на националния отбор в историята на футбола у нас. Мачът беше прекъснат два пъти заради расистки скандирания по трибуните. Остават още два двубоя в квалификациите, а тимът ни е на последно място в своята група.

Това бе и 12-ти пореден мач без победа за възпитаниците на Красимир Балъков. В заключителните петнайсет минути на първото полувреме двубоят на два пъти бе прекъсван от главния рефер от Хърватия Иван Бабек заради расистки прояви от трибуните спрямо английските играчи. В крайна сметка не се стигна до трети такъв случай, което щеше да означава прекратяване на мача и служебна загуба на България.

„Имаме задържани 10 лица, като 6 от тях не са имали в себе си документ за самоличност. 4 от 6-тимата са фенове на гостуващия отбор. Те са задържани в района на стадиона, във видимо нетрезво състояние. За вчерашния ден няма регистрирани материални щети”, посочи комисар Радослав Стойнев, началник „Охранителна полиция”, СДВР.

Вчера стотици англичани бяха на "Витошка", стигна се до сбивания между тях. Имаше и ранени. Преди ден англичанин почина, на път към поллицията. Той е бил в нетрезво състояние, а когато са го закарали в болница, е буйствал. Дошла е полиция, а на път към РПУ той починал, изяснява се какво е станало. Около 4000 бяха гостите от гостуващата страна.

Борислав Михайлов е президент на БФС от 2005-та година насам, когато победи тогавашния президент на Съюза Иван Славков със 194 на 133 гласа. В началото на 2018 Михайлов бе преизбран за четвърти пореден мандат начело на БФС след убедителна победа в гласуването с 463 гласа срещу едва 36 за Любослав Пенев.

Михайлов е роден на 12 февруари 1963 година в София. Висок е 186 см. Син е на бившия вратар на Левски (София) и националния отбор Бисер Михайлов и баща на националния вратар Николай Михайлов. Играе в Левски (София) от 1981 до 1989 г. (180 мача за първенството), Белененсеш (Португалия) от 1989 до 1991 г., ФК Мюлуз (Франция) от 1992 до 1994, Ботев (Пловдив) в периода 1994 – 1995 г. От 1995 г. преминава в английския Рединг за цена от £800 000. Михайлов заема мястото на любимеца на отбора Шака Хислоп. В Славия играе през 1997 – 98 г. и за ФК Цюрих (Швейцария) през 1998/99 г.

Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г. В „А“ група има 214 мача. С екипа на Левски е изиграл 34 мача за купата на страната и 18 мача в евротурнирите (6 за КЕШ, 7 за КНК и 5 за УЕФА). След финала за купата през 1985 г. между ЦСКА и Левски е сред наказаните с изключване от футбола, но е реабилитиран след половин година.

Има 93 мача за националния отбор и 9 за олимпийския – общо 102, от които 60 като капитан (рекорд за България). Дебютира на 4 май 1983 г. срещу Куба в София (3:2), последен мач на 5 юни 1998 г. срещу Алжир (2:0) в София. Неговият мач № 100 е на 6 ноември 1996 г. срещу Саудитска Арабия 0:1 като гост.

Участва на Световното първенство през 1986 г. в Мексико (осминафинал, играе 4 мача), полуфиналист от Световното първенство през 1994 г. в САЩ (в 7 мача), както и на Европейското първенство през 1996 г. в Англия (в 3 мача). Участва в мача Европа – Африка (4:0) през 2001 г. в Бари.

Борислав Михайлов е най-успешният вратар в историята на българския футбол. Избран за Футболист № 1 на България през 1986 г.

По-късно влиза в ръководството на Левски. От 2000 г. е член на Изпълкома на Български футболен съюз (БФС) и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. От 2001 година е първи вицепрезидент на БФС. Избран е за президент на БФС на 21 октомври 2005 г. На 30 януари 2009 г. е преизбран на поста, след като за кандидатурата му гласуват 316 от 373 делегата на конгреса на БФС. На 14 февруари 2014 г. е избран за трети път за президент на БФС.

На 22 март 2011 година Борислав Михайлов е избран за член на Изпълкома на УЕФА. Той е първият българин, избран на този пост, но в началото на тази година не бе преизбран за поста на 43-ия Редовен конгрес на УЕФА в Рим.

