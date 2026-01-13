Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

О боротът на Българската фондова борса (БФБ) е нараснал със 184 на сто в първата седмица на търговия след присъединяването на България към еврозоната, съобщават от борсата. Паралелно с това сделките на БФБ записват ръст от 112,79 на сто на годишна база.

В резултат на високата активност най-старият индекс на БФБ SOFIX постигна ръст от 14,41 на сто до 1323,06 пункта в първата седмица на търговия след приемането на еврото.

Пазарната капитализация на фондовата борса за шестмесечието удари 20,7 млрд. лв.

От БФБ посочват, че подобен паралел за повишаване на търговията може да бъде направен по време на друг ключов исторически момент от историята на страната – присъединяването на България към Европейския съюз.

Данните в началото на 2007 година показват, че в първата седмица след приемането ни в ЕС, SOFIX се покачва с 6,37 на сто - от 1224,12 до 1302,81 пункта. Оборотите нарастват с 12,24 на сто на годишна база, а броят на сделките се покачва двойно.

"Присъединяването към еврозоната поставя България в нова позиция на финансовата карта на Европа. Реакцията на пазара дори още в първия ден от търговията е показателна - SOFIX нарасна с 3,7 процента само за ден, а в следващите дни продължи със сходен темп. Това е ясен показател за дългосрочно натрупване на доверие, по-добрата пазарна инфраструктура и по-високата финансова информираност“, посочи доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, цитиран от пресцентъра на борсата.

S&P повиши кредитния рейтинг на България

Възходящият тренд на оборота и основния индекс продължават и в първите дни на втората седмица от търговията в евро. Очакванията на пазарните участници са преминаването към евро да улесни достъпа на международните инвеститори и да подкрепи по-дълбоката интеграция на българския капиталов пазар, се посочва в съобщението.

Цикълът на високи ръстове, които постигат българските публични компании през последните години, ще продължи през следващите поне 2 години, прогнозира Маню Моравенов по време на официалната церемония по стартиране на търговията на БФБ в евро.